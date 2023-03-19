Психология

Нет сил с утра вставать с кровати? Читай, как бороться с ощущением постоянной усталости

Богдана Савчук 19 марта 2023, 09:00
постійне відчуття втоми
Фото: Pexels

Больше новостей
Фильмы снятые украинскими женщинами-кинорежиссерами
История, военная драма и страсть: десять фильмов, снятых украинскими женщинами-кинорежиссерами
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Бахмут сьогодні: військовий розповів, що відбувається у місті
Не помню, чтобы с августа здесь была тишина! Военный о ситуации в Бахмуте сейчас и интенсивности боев
Мидии в соусе карри
Черноморские мидии по азиатскому рецепту: вариант вкусного и изысканного ужина
Смотреть больше

Материалы по теме

Как лечить врастание ногтей
Бомба замедленного действия на твоих пальцах: что делать, если врастает ноготь
Магнітні бурі у березні 2023 – календар небезпечних дат
Магнитные бури в марте 2023: как начнется весна и как улучшить самочувствие
Витамин D
Чтобы лучше думалось и легче прошли холода: кому и сколько стоит принимать витамин D
українські застосунки для медитації
Медитируй соловьиной: семь ресурсов, которые помогут поймать дзен

Видео
0:05:36
Бахмут сьогодні: військовий розповів, що відбувається у місті

Не помню, чтобы с августа здесь была тишина! Военный о ситуации в Бахмуте сейчас и интенсивности боев
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн
Отразили 83 атаки врага: карта боевых действий в Украине 19 марта в режиме онлайн
0:03:02
пес Даф допомагає ремонтувати машини
Ночью охранник, а днем помощник-талисман: как пес Даф помогает ремонтировать машины для ВСУ
0:03:14
Американские врачи
Съехались из всех штатов для помощи Украине: как американские врачи спасают переселенцев в Черкассах
0:02:44
Николаевская область новости
Жили без света год! Как в Николаевскую область возвращаются блага цивилизации
Карта бойових дій в Україні
Россияне создают новые пыточные на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 18 марта в режиме онлайн
0:02:14
Робот Alpha Wolf
Сохраняет жизни спасателей! В Украине работает уникальный робот-пожарный
0:02:20
перехвачені розмови окупантів
Я ни детей, никого в живых оставлять не буду! Новые перехваченные разговоры оккупантов
0:04:10
Изюм новости
Здесь посадим цветы! Изувеченный Изюм возвращается к жизни
0:02:18
Роман
“На меня упал весь потолок”: как подросток выжил после обстрела дома в Бахмуте
Больше видео
Як обрати спортивний костюм
Читать дальше
“Как правильно выбрать спортивную одежду для тренировки?”
Почему важно жить нормальной жизнью во время войны?
Читать дальше
Война в тылу: почему не стоит “забивать” на себя во время войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь