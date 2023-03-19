Нет сил с утра вставать с кровати? Читай, как бороться с ощущением постоянной усталости

Современный мир заставляет нас всегда находиться в его быстром ритме. После постоянных марафонов будничных или рабочих дел наша батарейка жизненных сил разряжается почти до нуля. Так и возникает постоянное чувство усталости или упадок сил.

Упадок сил знаком едва ли не всем. В таком состоянии сложно выполнять даже самые простые вещи: заставить себя подняться с постели и собраться, не говоря уже о привычной работоспособности.

О том, как избавиться от постоянного ощущения усталости и вернуть былую радость прошлой жизни, читай в материале.

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Почему возникает неизменное чувство усталости?

Упадок сил — это проблема+ с которой сталкивается каждый человек, который отдает себя полностью какому-то делу на работе или наоборот постоянно находится дома. Это еще можно назвать своеобразным выгоранием, вызванным различными факторами.

Причин упадка сил множество, и далеко не всегда они напрямую связаны с физической нагрузкой. Усталость может быть вызвана как основными заболеваниями, так и плохими привычками жизни человека:

несбалансированное питание;

недостаточное количество качественного сна;

малоподвижный образ жизни;

постоянное пребывание в стрессе;

гормональный сбой;

депрессия, хроническая усталость;

анемия.

Как обнаружить упадок сил

Упадок сил — это не только нежелание утром просыпаться и неспособность выполнять любую работу. На самом деле это достаточно широкое понятие, которое можно найти по определенным признакам:

Сонливость или бессонница

Часть людей может испытывать постоянную потребность во сне и прилечь хотя бы на часок. А другие, наоборот, не могут заснуть даже при сильной усталости.

Потеря концентрации

При упадке сил даже обычные действия даются не так-то легко: нарушается концентрация внимания и запоминания.

Голова постоянно идет кругом

Также человек может ощущать головокружение, будто голова идет кругом.

Постоянная раздражительность

Даже незначительные внешние раздражители могут вызвать очень нервную, агрессивную реакцию.

Изменение АД

На стрессовые реакции и переутомление первой реагирует сердечно-сосудистая система. В результате у человека может быть повышенное или пониженное давление.

Отсутствие аппетита

Человек часто забывает поесть или даже не чувствует в этом необходимости.

Как бороться с упадком сил

Длительное пребывание в состоянии постоянной усталости может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому нужно действовать как можно быстрее.

Отдых

Нервное напряжение, постоянный режим ожидания и решение проблем могут привести не только к быстрой утомляемости, но и к депрессии, инсульту и другим проблемам. Если чувствуешь, что в жизни тебя больше ничего не радует, работоспособность снизилась, постоянно хочется спать, нужно хорошо отдохнуть и набраться сил.

Правильное питание

При упадке сил все чаще всего встречается проблема отсутствия аппетита. Однако следует не забывать, что еда наоборот является источником энергии. Постарайтся есть регулярно, а восстановить энергию помогут такие продукты: миндаль, бобы, яйца, темный шоколад, цитрусовые и т. д.

Здоровый сон

Нужно спать как минимум семь часов за ночь, а засыпать не позже 23:00. Именно в этот период снижается уровень кортизола (гормона стресса), а уровень мелатонина (гормона сна), наоборот, начинает расти. Благодаря такому физиологическому влиянию гормонов, своевременно ложась спать, утром человек проснется бодрым и энергичным.

Активный образ жизни

Когда ты снова начнешь двигаться, тебе будет легче справляться со своими повседневными делами и не быть при этом, как зомби. Человеческое тело больше устает из-за прогрессивных сидячих привычек, общего ухудшения состояния тела и, наконец, потери мышц.

Нередко бывает, что силы заканчиваются и кажется, что ты на грани и уже не можешь выдерживать жизненных обстоятельств. Ранее Вікна рассказывали, что такое апатия и хроническая усталость и как бороться с такими психологическими состояниями.