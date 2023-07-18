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Защищено: Современные технологии автоматизации ресторана: как выбрать POS систему
Елена Яковлева
, выпускающий редактор сайта
18 июля 2023, 14:11
Фото:
Pexels
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Теги:
Бизнес
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технологии
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