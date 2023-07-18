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Захищено: Сучасні технології автоматизації ресторану: як обрати POS систему
Олена Яковлєва
, випускова редакторка сайту
18 Липня 2023, 14:11
Фото:
Pexels
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Теги:
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