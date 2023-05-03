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Можливо все! Як створити бізнес з мінімальним стартовим капіталом або без нього — нестандартні ідеї

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 03 Травня 2023, 08:00
Бізнес-ідеї 2023 в Україні з мінімальним стартовим капіталом
Фото: Pexels

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