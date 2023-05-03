Можливо все! Як створити бізнес з мінімальним стартовим капіталом або без нього — нестандартні ідеї

Створити якісний та прибутковий бізнес можна з нуля. Про це свідчать успіхи багатьох компаній. Якщо в тебе є невелика сума, щоб вкластися у власну справу, або її немає взагалі, в нашому матеріалі ти дізнаєшся про бізнес-ідеї 2023 в Україні з мінімальним стартовим капіталом чи без нього.

Бізнес-ідеї 2023 в Україні з мінімальним стартовим капіталом

На розвиток бізнесу впливають два фактори — креатив та здатність ухвалювати виважені рішення. Мінімальний стартовий капітал може подарувати тобі непоганий початок, згодом коштів з’явиться більше, які можна буде вкладати та розширювати власну справу.

До того ж сфер, з яких можна почати бізнес насправді дуже багато. Читай детальніше про варіанти для бізнесу з невеликим стартовим капіталом.

Приготування та продаж домашньої кулінарії. Це може бути випікання тортів та десертів, корисного домашнього хліба, приготування варення, джемів, пастили, сухофруктів тощо. Не всі мають бажання займатися подібним, тому в тебе є чудовий шанс заробити та спростити іншим процес готування.

Ремонтування техніки. Якщо ти вмієш ремонтувати техніку — це чудово! Нині так складно знайти майстра, який вміє лагодити речі якісно.

Якщо ти вмієш добре фотографувати та знімати відео, спробуй розпочати такий бізнес. Почати можна зі знімання моделей для портфоліо. Достатньо мати фотоапарат та креатив. Надихнутися на ідеї можна в соціальних мережах та на фотостоках.

Виготовлення та продаж виробів ручної роботи. Це можуть бути автентичні прикраси, в’язані чи вишиті вироби, домашній декор, вази з глини тощо.

Миття та чищення килимів, штор та меблів. Вкластися потрібно в мийні засоби та техніку для відпарювання та прибирання. Ти зможеш наймати людей, які працюватимуть на тебе. Сфера клінінгу зараз розвивається, і ти ще маєш шанс зайняти свою нішу в ній.

Організація свят та тематичних вечірок. Коли наше життя одноманітне, хочеться чогось незабутнього. Тематична вечірка звучить дуже круто, особливо якщо вона якісно організована та залишає приємні спогади.

Якщо ти знаєшся на чомусь настільки, що можеш ділитися цими знаннями з іншими, створи власний онлайн-курс чи гайд. Його можна продавати та навчати інших людей. Це стане пасивним доходом.

Ідеї для бізнесу без стартового капіталу

Якщо грошей щоб вкластися у власний бізнес немає зовсім, ти також зможеш розпочати справу. Тримай кілька ідей для бізнесу без стартового капіталу.

Блогінг та ведення соцмереж. Ти можеш створювати контент для сторінок у соціальних мережах різних компаній та бізнесів. Коли отримуватимеш прибуток, зможеш вкладатися у власну справу та створити ціле агентство. Достатньо оволодіти навичками створення сторіз, публікацій та написанням seo-текстів.

Фриланс. Розпочати власний бізнес можна з редагування та набору текстів, створення презентацій та доповідей на різні тематики. Потім у тебе з’явиться змога розширитися та наймати людей на роботу.

Бета-тестування програм та сайтів. Багато всесвітньо відомих компаній запрошують на тестування своїх продуктів людей. Ти можеш почати з цього, а потім створити власний бізнес.

Послуги перекладу. Якщо ти володієш іноземними мовами та маєш міжнародні сертифікати, можеш пропонувати послуги усного та письмового перекладу бізнесам та людям.

Створення та продаж цифрових товарів. Ти можеш створювати нові шрифти, елементи дизайну, фото та продавати їх на різних стокових майданчиках.

Няня для домашніх тварин. Якщо ти любиш домашніх тварин та вмієш за ними доглядати, створи власний бізнес з перетримки та догляду за тваринами. Господарі зможуть залишати в тебе на деякий час котів, собак та інших улюбленців, а ти доглядатимеш їх. У Європі набирають популярності догсіттери, які є нянями для собак. Вони годують, грають з ними, доки господарі на роботі чи у відпустці.

Раніше ми розповідали, де взяти кошти на розвиток бізнесу.

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