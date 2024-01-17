Окунись в мир программирования! Украинцы могут получить 1000 стипендий для обучения ІТ-сфере: как присоединиться

Образовательная онлайн-платформа Украины Prometheus предлагает 1000 стипендий для внутренне перемещенных лиц для обучения в сфере IT. Ее создали специалисты платформы с GlobalLogic, Ciklum и лучшими экспертами отрасли.

Стипендиальная программа покрывает обучение на курсах по актуальным IT-специальностям. Речь идет о Java, Frontend, QA Manual, QA Auto, DevOps и Kubernetes и UX/UI.

Стипендия для обучения на IT-курсах: кто может получить и как

Зарегистрироваться на один из шести доступных курсов участники могут до 31 января. Для регистрации на стипендиальную программу ты можешь перейти на сайт Prometheus или заполнить форму по ссылке.

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За почти два года войны более 5 млн украинцев потеряли работу, и освоение новой профессии сейчас для многих жизненно необходимо. Это также важный элемент экономической устойчивости страны, — говорит директор программы местного экономического развития WNISEF Ирина Озимок.

Кто имеет право на стипендию

Получить право на прохождение курсов на стипендиальной программе от Prometheus могут украинцы, потерявшие работу из-за войны, чье жилье повреждено в результате боевых действий, ветераны и ветеранки, члены их семей, ВПЛ.

Также на стипендиальную программу могут подать заявки те, кто пострадал от войны и проживает в прифронтовых районах. Их участие возможно при условии наличия свободных мест.

Кандидатам также нужно аргументировать свою мотивацию к обучению и быть готовыми к активному прохождению курса.

Какие курсы можно пройти

Курс Java Beginner курс Java Beginner

В течение 17 недель ты будешь изучать наиболее известный язык программирования — Java, что позволит начать работать в IT-сфере.

Frontend. Базовый курс от Ciklum

За 16 недель ты узнаешь, как разрабатывать, верстать и наполнять веб-сайты и приложения.

Курс Тестировщик QA Manual

Идеально подготовит для тех, кого интересует тестирование программного обеспечения, а также готов к первому собеседованию в сфере IT.

Курс Тестировщик QA Auto

В течение 12 недель ты сможешь изучить Python — идеальный язык для новичков в программировании.

Курс DevOps и Kubernetes. Практический интенсив

За 10 недель ты сможешь получить навыки, которые необходимы для работы инженером DevOps.

Курс UX/UI Design Basic

Курс длится 15 недель и ориентирован на разработку графического контента.

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