Неравенство в оплате труда осталось? Как изменился рынок фриланса в Украине за время полномасштабной войны

Отсутствие стабильности и постоянные изменения — так теперь выглядят реалии жизни для многих украинцев после полутора лет полномасштабной войны.

За этот период многие потеряли не только близких, родных, друзей и собственные дома, но и просто возможность работать. Потому рынок фриланса значительно обогатился. Ведь он остается едва ли не наиболее динамичной и креативной отраслью труда в Украине.

Как изменилась эта сфера за последние полтора года, и как фрилансеры в Украине адаптировались к новым условиям — это вопросы, ответы на которые нашло издание Экономическая правда.

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Как изменился рынок фриланса в Украине за время полномасштабной войны

Исследование рынка фриланса начинается с изучения работников, представляющих его. Согласно данным Экономической правды, чаще всего на этом поприще работают лица от 18 до 35 лет. При этом чаще среди фрилансеров можно встретить мужчин, они составляют 53,13% рынка. Женщины же составляют 46,87%.

Также стало больше студентов, ищущих работу на фрилансе. Это можно увязать с тем фактом, что многие предприятия и бизнесы из-за войны войны не могут нанимать работников с малым опытом работы.

Больше украинские фрилансеры работают в категориях Дизайн и арт — 32,5%, соответственно категория Программирования составляет 19,99%, а Работа с текстами 19,38%.

Чаще фриланс выбирают люди, стремящиеся найти подработку, поскольку чаще всего занимаются им 20 часов в неделю. Однако такие работники получают меньше — от 500 до двух тысяч долларов — чем те, кто работает 40-50 часов — две-три тысячи долларов.

Что же касается гендерного соотношения в заработной плате, то женщины получают меньше мужчин: 22 доллара в час против 24 долларов в час.

Законодательные изменения по фрилансу

Летом 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о нестандартных формах занятости, согласно которому была введена новая форма трудового договора с нефиксированным рабочим временем. Раньше мы рассказывали, какие преимущества ждут работников по новому договору.

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