Нерівність в оплаті праці залишилась? Як змінився ринок фрилансу в Україні за час повномасштабної війни

Відсутність стабільності та постійні зміни — так тепер виглядають реалії життя для багатьох українців після понад півтора року повномасштабної війни.

За цей період чимало людей втратили не лише близьких, рідних, друзів та власні домівки, але й просто можливість працювати. Тому ринок фрилансу значно збагатився. Адже він залишається чи не найбільш динамічною і креативною галуззю праці в Україні.

Як змінилася ця сфера за останні півтора року та як фрилансери в Україні адаптувалися до нових умов — це питання, відповіді на які знайшло видання Економічна правда.

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Як змінився ринок фрилансу в Україні за час повномасштабної війни

Дослідження ринку фрилансу починається з вивчення працівників, які його представляють. Згідно з даними Економічної правди, найчастіше на цьому поприщі працюють особи від 18 до 35 років. При цьому найчастіше серед фрилансерів можна зустріти чоловіків, вони складають 53,13% ринку. Натомість жінки складають 46,87%.

Також стало більше студентів, які шукають роботу на фрилансі. Це можна пов’язати з тим фактом, що багато підприємств та бізнесів через війну не можуть наймати працівників з малим досвідом роботи.

Найбільше українські фрилансери працюють у категоріях Дизайн та арт — 32,5%, відповідно категорія Програмування становить 19,99%, а Робота з текстами 19,38%.

Найчастіше фриланс обирають люди, які прагнуть знайти підробіток, оскільки найчастіше займаються ним 20 годин на тиждень. Однак такі працівники отримують менше — від 500 до двох тисяч доларів — ніж ті, хто працює 40-50 годин — дві-три тисячі доларів.

Що ж стосується гендерного співвідношення у заробітній платі, то жінки отримують менше за чоловіків: 22 долари на годину проти 24 доларів на годину.

Законодавчі зміни щодо фрилансу

Влітку 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про нестандартні форми зайнятості, згідно з яким було введено нову форму трудового договору з нефіксованим робочим часом. Раніше ми розповідали, які переваги чекають працівників за новим договором.

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