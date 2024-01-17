Поринь у світ програмування! Українці можуть отримати 1000 стипендій для навчання ІТ-сфері: як долучитися

Освітня онлайн-платформа України Prometheus пропонує 1000 стипендій для внутрішньо переміщених осіб для навчання у сфері IT. Її створили фахівці платформи з GlobalLogic, Ciklum та кращими експертами галузі.
Стипендіальна програма покриває навчання на курсах з актуальних IT-спеціальностей. Йдеться про Java, Frontend, QA Manual, QA Auto, DevOps і Kubernetes та UX/UI.
Зареєструватися на один із шести доступних курсів учасники можуть до 31 січня. Для реєстрації на стипендіальну програму ти можеш перейти на сайт Prometheus або заповнити форму за посиланням.
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) надає 1000 стипендій для безкоштовного навчання тим українцям, які постраждали від війни.
За майже два роки війни понад 5 млн українців втратили роботу, і освоєння нової професії є зараз для багатьох життєво необхідним. Це також важливий елемент економічної стійкості країни, — каже директорка програми місцевого економічного розвитку WNISEF Ірина Озимок.
За майже два роки війни понад 5 млн українців втратили роботу, і освоєння нової професії є зараз для багатьох життєво необхідним. Це також важливий елемент економічної стійкості країни, — каже директорка програми місцевого економічного розвитку WNISEF Ірина Озимок.
Отримати право на проходження курсів за стипендіальною програмою від Prometheus можуть українці, які втратили роботу через війну, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, ветерани та ветеранки, члени їхніх родин, ВПО.
Також на стипендіальну програму можуть подати заявки ті, хто постраждав від війни та проживає у прифронтових районах. Їхня участь можлива за умови наявності вільних місць.
Також на стипендіальну програму можуть подати заявки ті, хто постраждав від війни та проживає у прифронтових районах. Їхня участь можлива за умови наявності вільних місць.
Кандидатам також потрібно аргументувати свою мотивацію до навчання та бути готовими до активного проходження курсу.
Протягом 17 тижнів ти вивчатимеш найбільш відому мову програмування — Java, що дозволить почати працювати в IT-сфері.
За 16 тижнів ти дізнаєшся, як розробляти, верстати та наповнювати веб-сайти та додатки.
Ідеально підходить для тих, кого цікавить тестування програмного забезпечення, а також хто готовий до першої співбесіди у сфері IT.
Протягом 12 тижнів ти зможеш вивчити Python — ідеальну мову для новачків у програмуванні.
За 10 тижнів ти зможеш отримати навички, які необхідні для роботи інженером DevOps.
Курс триває 15 тижнів і зорієнтований на розробку графічного контенту.
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