Поринь у світ програмування! Українці можуть отримати 1000 стипендій для навчання ІТ-сфері: як долучитися

Освітня онлайн-платформа України Prometheus пропонує 1000 стипендій для внутрішньо переміщених осіб для навчання у сфері IT. Її створили фахівці платформи з GlobalLogic, Ciklum та кращими експертами галузі.

Стипендіальна програма покриває навчання на курсах з актуальних IT-спеціальностей. Йдеться про Java, Frontend, QA Manual, QA Auto, DevOps і Kubernetes та UX/UI.

Стипендія для навчання на IT-курсах: хто може отримати і як

Зареєструватися на один із шести доступних курсів учасники можуть до 31 січня. Для реєстрації на стипендіальну програму ти можеш перейти на сайт Prometheus або заповнити форму за посиланням.

Зараз також дивляться

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) надає 1000 стипендій для безкоштовного навчання тим українцям, які постраждали від війни.

За майже два роки війни понад 5 млн українців втратили роботу, і освоєння нової професії є зараз для багатьох життєво необхідним. Це також важливий елемент економічної стійкості країни, — каже директорка програми місцевого економічного розвитку WNISEF Ірина Озимок.

Хто має право на стипендію

Отримати право на проходження курсів за стипендіальною програмою від Prometheus можуть українці, які втратили роботу через війну, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, ветерани та ветеранки, члени їхніх родин, ВПО.

Також на стипендіальну програму можуть подати заявки ті, хто постраждав від війни та проживає у прифронтових районах. Їхня участь можлива за умови наявності вільних місць.

Кандидатам також потрібно аргументувати свою мотивацію до навчання та бути готовими до активного проходження курсу.

Які курси можна пройти

Курс Java Beginner

Протягом 17 тижнів ти вивчатимеш найбільш відому мову програмування — Java, що дозволить почати працювати в IT-сфері.

Frontend. Базовий курс від Ciklum

За 16 тижнів ти дізнаєшся, як розробляти, верстати та наповнювати веб-сайти та додатки.

Курс Тестувальник QA Manual

Ідеально підходить для тих, кого цікавить тестування програмного забезпечення, а також хто готовий до першої співбесіди у сфері IT.

Курс Тестувальник QA Auto

Протягом 12 тижнів ти зможеш вивчити Python — ідеальну мову для новачків у програмуванні.

Курс DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив

За 10 тижнів ти зможеш отримати навички, які необхідні для роботи інженером DevOps.

Курс UX/UI Design Basic

Курс триває 15 тижнів і зорієнтований на розробку графічного контенту.

Раніше ми розповідали, як змінився ринок фрилансу в Україні за час повномасштабної війни.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.