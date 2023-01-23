Преследует ли страх неудачи? Расскажем, как сделать так, чтобы он помогал в карьере, а не мешал

Каждый человек сталкивается со страхом в своей карьере, начиная с учебы в университете. Мы можем бояться, что не сдадим экзамены и не поступим в желанный вуз, не хватит ли баллов до выбранной специальности и придется учиться на другой.

Во время собеседования мы боимся, что нас не возьмут на работу. А когда получили желанную вакансию, то страх не справиться с проектами постоянно преследует. Избавиться от страха полностью невозможно, но можно научиться использовать его в свою пользу, чтобы он не мешал, а помогал строить успешную карьеру.

Карьерный консультант Ульяна Ходоровская и бизнес-тренер Оксана Долгова рассказали для Womo, как это сделать.

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Построй план с трех шагов

Ульяна Ходоровская советует пошагово разобраться со своим страхом, понять его и продумать план действий. Эксперт признается, что тоже каждый раз переживает страх, когда работает с новым для себя запросом. Это нормально. Это значит, что дело, которым ты занимаешься, важно и имеет влияние на твою жизнь.

Это также может подтолкнуть вас к дополнительным усилиям, повышенной внимательности, тщательной подготовке. Надо только разобраться, помогает ли этот страх двигаться вперед.

“А что, если действительно ничего не получится?”

Чтобы увидеть результат своей “неудачи” и уменьшить страх, нужно проанализировать ситуацию. Сначала определи, что для тебя неудача. К примеру, не найти за год работу или потерять значительный процент прибыли.

Далее подумай, почему это может случиться и какие последствия принесет. К примеру, ты потеряешь средства, время или пострадает репутация.

Затем нужно найти людей, которые смогут помочь тебе исправить ситуацию. Ульяна говорит, пока ты над этим будешь думать, места для страха останется гораздо меньше. Ведь эта работа длительная и требует детального анализа, многих звонков или писем.

Далее нужно определить, что все же будешь делать в случае неудачи, подготовить план Б и подумать, кто поможет. Когда ты ответишь на все эти вопросы, страх превратится в четкое понимание рисков. У тебя будет план, как с ними работать.

“Раньше не получалось, поэтому сейчас не получится”

Часто предыдущие неудачи мешают нам двигаться вперед и развиваться. Мы боимся, что снова потерпим неудачу, а это будет новый стресс и разочарование. В этом случае нужно сделать детальный разбор предыдущих ошибок.

Надо разобраться, что происходило, в какой последовательности и кто присутствовал. От кого зависел результат? Ведь зачастую над проектом работает целая команда, поэтому неудача могла быть не твоей личной ответственностью.

Следует оценить потери и вспомнить была ли в тот момент альтернатива. Хватило ли тебе опыта, знаний, ресурсов. Если они были, почему не удалось использовать?

Проанализировав все, сделай выводы на будущее. Подумай, как избегать подобных ошибок — получить определенные знания, обратиться за советом к определенному лицу, избегать ответственности.

Если все это подробно разобрать, то страх превратится в понятный план действий. Если его выполнять, то одни и те же ошибки не будут повторяться.

Возможно, это не страх

Если предыдущие шаги тебе не подходят, ты можешь переживать не страх, а попытку защиты. Сейчас тебе может не хватать ресурса. Если твой отпуск был давно, то следует хорошо отдохнуть перед новым проектом.

Другим вариантом может быть то, что тебе не хватает информации о новом деле, и ты не знаешь, как поступать. В этом случае нужно более подробно ознакомиться с поставленными задачами и рисками.

Кроме того, ты можешь бояться не неудачи, а успеха. Тогда нужно разобраться, почему так происходит.

Может, придется переехать в новый город или брать на себя больше ответственности.

Если тебе сложно все проанализировать самому, ты можешь обратиться за помощью к бизнес-тренеру, психологу или карьерному консультанту. Они своим свежим взглядом помогут найти проблему и избавиться от нее.

Страх неудачи родом из детства

Оксана Долгова говорит, что родители с детства могут прививать страх неудачи. Это случается, когда они сравнивают своего ребенка с другим, ругают за неудачи, плохие оценки и т.д.

Если ребенок проиграл на соревнованиях, неправильной реакцией будет: “Почему ты плачешь? Ты что, слабак(-чка)? или же “Ты мало старался(-лась)! Можно было лучше!”

Во взрослом возрасте страх неудачи напрямую связан с нежеланием еще раз переживать болезненные эмоции или что-то начинать по новой.

Эксперт считает, что умение понимать свои истинные потребности ускоряет преодоление страха неудачи. Поэтому, нужно решить, дело над которым ты работаешь, — это твое желание или навязанное кем-то другим.

Чтобы преодолеть страх неудачи и определить потребность желания, она советует задать себе несколько вопросов:

Почему именно этого я так хочу?

Какие изменения произойдут в моей жизни, если я желаемое получу или не получу?

Какова настоящая природа возникновения желания — оно навязано в процессе воспитания, как единственно возможный успешный сценарий развития событий, или нет?

Страх неудачи невозможно преодолеть навсегда. Он будет возникать всякий раз, когда придется заниматься чем-то новым и важным. Но можно научиться одолевать этот страх, когда он возникает. Это следует воспринимать как один из этапов работы над собой.

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