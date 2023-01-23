Переслідує страх невдачі? Розповімо, як зробити так, щоб він допомагав у кар’єрі, а не заважав

Кожна людина стикається зі страхом у своїй кар’єрі, починаючи ще з навчання в університеті. Ми можемо боятися, що не складемо іспити й не вступимо до омріяного вишу, чи не вистачить балів до обраної спеціальності й доведеться вчитися на іншій.

Під час співбесіди боїмося, що нас не візьмуть на роботу. А коли отримали омріяну вакансію, то страх не впоратися з проектами не припиняє переслідувати. Позбутися страху повністю неможливо, але можна навчитися використовувати його на свою користь, щоб він не заважав, а допомагав будувати успішну кар’єру.

Кар’єрна консультантка Уляна Ходорівська та бізнес-тренерка Оксана Долгова розповіли для Womo, як це зробити.

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Побудуй план з трьох кроків

Уляна Ходорівська радить покроково розібратися зі своїм страхом, зрозуміти його та продумати план дій. Експертка зізнається, що теж щоразу переживає страх, коли працює з новим для себе запитом. Це нормально. Це означає, що справа, якою ти займаєшся, важлива і має вплив на твоє життя.

Це може підштовхнути вас додаткових зусиль, підвищеної уважності, ретельної підготовки. Треба лише розібратися, чи допомагає цей страх рухатися вперед.

“А що, якщо дійсно нічого не вийде?”

Щоб побачити результат своєї “невдачі” та зменшити страх, треба проаналізувати ситуацію. Спершу визнач, що для тебе невдача. Наприклад, не знайти за рік роботу чи втратити значний відсоток прибутку.

Далі подумай, чому це може трапитися та які наслідки принесе. Наприклад, ти втратиш кошти, час чи постраждає репутація.

Потім треба знайти людей, які зможуть тобі допомогти виправити ситуацію. Уляна каже, поки ти над цим думатимеш, місця для страху залишиться значно менше. Адже ця робота тривала й потребує детального аналізу, багатьох дзвінків чи листів.

Далі треба визначити, що все ж робитимеш у випадку невдачі, підготувати план Б та подумати, хто допоможе. Коли ти відповіси на всі ці питання, то страх перетвориться у чітке розуміння ризиків. Ти матимеш план, як з ними працювати.

“Раніше не виходило, тому зараз не вийде”

Часто попередні невдачі заважають нам рухатися уперед та розвиватися. Ми боїмося, що знову зазнаємо невдачі, а це буде новий стрес та розчарування. У цьому випадку треба зробити детальний розбір попередніх помилок.

Треба розібратися, що відбувалося, у якій послідовності, хто був присутній. Від кого залежав результат? Адже часто над проектом працює ціла команда, тому невдача могла бути не лише твоєю відповідальністю.

Слід оцінити втрати та згадати чи була у той момент альтернатива. Чи вистачало тобі досвіду, знань, ресурсів. Якщо вони були, то чому не вдалося використати?

Проаналізувавши все, зроби висновки на майбутнє. Подумай, як уникати подібних помилок — отримати певні знання, звернутися за порадою до певної особи, уникати відповідальності.

Якщо усе це детально розібрати, то страх перетвориться на зрозумілий план дій. Якщо його виконувати, то одні й ті самі помилки не повторюватимуться.

Можливо, це не страх

Якщо попередні кроки тобі не підходять, то ти можеш переживати не страх, а спробу захисту. Саме зараз тобі може не вистачати ресурсу. Якщо твоя відпустка була давно, то слід добре відпочити перед новим проектом.

Іншим варіантом може бути те, що тобі бракує інформації про нову справу, і ти не знаєш, як діяти. У цьому випадку треба детальніше ознайомитися з поставленими завданнями та ризиками.

Крім цього, ти можеш боятися не невдачі, а успіху. Тоді треба розібратися, чому це відбувається.

Можливо, доведеться переїхати в нове місто чи брати на себе більше відповідальності.

Якщо тобі складно все проаналізувати самому, ти можеш звернутися по допомогу до бізнес-тренера, психолога чи кар’єрного консультанта. Вони своїм свіжим поглядом допоможуть знайти проблему та позбутися її.

Страх невдачі родом з дитинства

Оксана Долгова каже, що батьки з дитинства можуть прищіпати страх невдачі. Це трапляється, коли вони порівнюють свою дитину з іншою, сварять за невдачі, погані оцінки тощо.

Якщо дитина програла на змаганнях, неправильною реакцією буде: “Чому ти плачеш? Ти що, слабак(-чка)?” або ж “Ти мало старався(-лася)! Можна було краще!”

У дорослому віці страх невдачі напряму повʼязаний із небажанням ще раз переживати болючі емоції або починати щось наново.

Експертка вважає, що вміння розуміти свої справжні потреби пришвидшує подолання страху невдачі. Тому треба вирішити, справа над якою ти працюєш, — це твоє бажання чи нав’язне кимось іншим.

Щоб подолати страх невдачі та визначити потрібність бажання, вона радить поставити собі кілька питань:

Чому саме цього я так хочу?

Які зміни відбудуться у моєму житті, якщо я бажане отримаю або не отримаю?

Якою є справжня природа виникнення бажання — воно нав’язане в процесі виховання, як єдино можливий успішний сценарій розвитку подій, чи ні?

Страх невдачі неможливо подолати назавжди. Він виникатиме щоразу, коли доведеться займатися чимось новим та важливим. Але можна навчитися долати цей страх, коли він виникає. Це варто сприймати як один з етапів роботи над собою.

Часто на співбесіді ми вказуємо меншу зарплату, ніж хотіли б, адже боїмося, що не отримає роботу. Раніше ми розповідали, як домовитися з роботодавцем про вищу зарплату.

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