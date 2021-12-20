Выходные на Новый год и Рождество-2022: сколько будут отдыхать украинцы

В декабре и январе традиционно хочется отдыха, домашнего уюта и спокойствия. Праздники приближаются, магазины наполняют праздничные декорации и душистые мандарины, а на главной площади столицы сверкает величественная елка. Рядом – лотки со вкусностями и глинтвейном.

И если вы собираетесь посетить главную елку страны в декабре, удобнее всего это будет сделать в официальные выходные, которых будет предостаточно.

Выходные в декабре 2021

В частности, к католическому Рождеству, которое отмечают 25 декабря, украинцев ждет дополнительный выходной. Поскольку праздник выпадает на субботу, то следующий понедельник также проведем дома. Следовательно, 25-27 декабря официальные выходные.

К тому же, день перед Рождеством – 24 декабря – сокращен на час, предпраздничный.

Так же сокращен будет и предновогодний день — 31 декабря.

Выходные в январе 2022

А вот январь нового года начнется с нескольких выходных. 1-3 января украинцы смогут насладиться отдыхом и провести время в кругу семьи или друзей.

Затем – еще три дня работы и снова праздники, ведь в пятницу, 7 января православные верующие празднуют Рождество Христово. Так что еще и 7-9 января вас будут ждать выходные дни.

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