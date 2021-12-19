Как сэкономить на новогоднем столе – анализ супермаркетов

За этот год подорожали все продукты питания, кроме фруктов. Больше всего цены выросли на мясо, сахар и растительное масло. Мы расскажем, как сэкономить на новогодних покупках.

Для этого следует начинать покупать продукты за несколько недель. Тогда есть шанс попасть на хорошие скидки. Особенно — при покупке игристого.

Эксперты говорят, для покупки алкоголя самое время. Особенно импортного. Потому что к Новому году доллар может повысить ценники на зарубежные продукты как минимум на 5%.

Те вещи, которые импортируются — алкоголь, сыры, хамон — могут немного подорожать именно из-за ослабшей гривни, — отмечает заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Сухие колбасы и консервацию тоже можно брать заранее. Они долго не портятся и часто бывают со скидкой.

Также следует внимательно смотреть на срок годности. Особенно это касается акционных товаров, чтобы не получилось так, что до Нового года еще три дня, а ваши продукты уже испортились.

Мясо за год подорожало в среднем на четверть. И перед Новым годом традиционно подорожает еще больше. Единственный вариант – купить его сейчас и заморозить.

Абсолютная рекордсменка по подорожанию в этом году – красная икра. Цена на нее выросла вдвое. Если в прошлом году стограммовую баночку можно было купить за 120 гривен, то сейчас — не менее 250 гривен.

Эксперты говорят, что не стоит ожидать катастрофического скачка цен перед праздниками. Что могло вырасти – уже и так выросло.

Дело в том, что пиковый показатель инфляции в 11% должен снизиться. Цены будут расти меньшими темпами. Этого ожидают и аналитики, и Национальный банк, — комментирует Мария Репко.

В среднем, этот новогодний стол обойдется украинцам на 20% дороже, чем в прошлом. Семья из четырех человек вынуждена будет отдать за него как минимум 2,5 тысячи гривен.

А если ты еще не спешишь покупать продукты к праздникам, а только планируешь праздничное меню – советуем почитать про новогодний стол-2022. Мы знаем, что приготовить, кроме оливье и шубы.