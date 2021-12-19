Як заощадити на новорічному столі — аналіз супермаркетів

За цей рік здорожчали всі продукти харчування, крім фруктів. Найбільше ціни зросли на м’ясо, цукор та олію. Ми розкажемо, як заощадити на новорічних закупах.

Для цього варто починати скуповуватися за кілька тижнів. Так є шанс вихопити хороші знижки. Особливо — на ігристе.

Експерти кажуть, для купівлі алкоголю саме час. Особливо — імпортного. Бо до Нового року долар може підвищити цінники на закордонні продукти щонайменше на 5%.

Ті речі, які імпортуються — алкоголь, сири, хамон — можуть трішечки подорожчати саме через те, що послабилася гривня, — зазначає заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

Сухі ковбаси та консервацію теж можна брати заздалегідь. Вони довго не псуються і часто бувають зі знижкою.

Також варто не забувати дивитися термін придатності. Особливо це стосується акційних товарів, щоб не вийшло так, що до Нового року ще три дні, а ваші продукти вже зіпсовані.

М’ясо за рік здорожчало в середньому на чверть. І перед Новим роком традиційно подорожчає ще більше. Єдиний варіант — узяти зараз і заморозити.

Абсолютна рекордсменка зі здорожчання цьогоріч — червона ікра. Ціна на неї виросла вдвічі. Якщо минулого року стограмову баночку можна було купити за 120 гривень, то зараз — щонайменше за 250.

Експерти кажуть, що не варто очікувати катастрофічного стрибка цін перед святами. Що могло вирости — вже і так виросло.

Справа в тому, що піковий показник інфляції в 11% має знизитися. Ціни зростатимуть меншими темпами. Цього очікують і аналітики, і Національний банк, — коментує Марія Репко.

Загалом, цей новорічний стіл буде на 20% дорожчим, ніж торік. Родина з чотирьох людей змушена буде викласти за нього щонайменше дві з половиною тисячі гривень.

А якщо ти ще не поспішаєш скуповувати продукти до свят, а тільки плануєш святкове меню – радимо почитати про новорічний стіл-2022. Що приготувати, окрім олів’є та шуби.