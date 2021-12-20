Вихідні на Новий рік та Різдво-2022: скільки відпочиватимуть українці

У грудні та січні традиційно хочеться відпочинку, домашнього затишку та спокою. Свята наближаються, магазини сповнюються святкових декорацій та запашних мандаринів, а на головній площі столиці майоріє велична ялинка. Поряд – ятки зі смаколиками та глінтвейном.
І якщо ви збираєтеся навідатися до головної красуні країни у грудні, найзручніше це буде зробити в офіційні вихідні, яких буде вдосталь.
Зокрема, до католицького Різдва, яке святкують 25 грудня, на українців чекатиме додатковий вихідний. Оскільки свято припадає на суботу, то наступний понеділок також проведемо вдома. Відтак, 25-27 грудня офіційні вихідні.
До того ж, день перед Різдвом – 24 грудня – скорочений на годину, передсвятковий.
Так само скороченим буде і передноворічний день – 31 грудня.
А от січень нового року розпочнеться з кількох вихідних. 1-3 січня українці зможуть насолодитися відпочинком і провести час у родинному чи дружньому колі.
Потім – ще три дні роботи і знову свята, адже в п’ятницю, 7 січня православні віряни святкують Різдво Христове. Тож ще й 7-9 січня на вас чекатимуть вихідні дні.
Графіка: Валентина Бойко
А якщо ви вже плануєте новорічне меню, радимо вже зазирати до крамниці. Як заощадити на новорічному столі та що купити в магазині до свят завчасно, аби натрапити на знижки – читай у нашому матеріалі.