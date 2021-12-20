Вихідні на Новий рік та Різдво-2022: скільки відпочиватимуть українці

У грудні та січні традиційно хочеться відпочинку, домашнього затишку та спокою. Свята наближаються, магазини сповнюються святкових декорацій та запашних мандаринів, а на головній площі столиці майоріє велична ялинка. Поряд – ятки зі смаколиками та глінтвейном.

І якщо ви збираєтеся навідатися до головної красуні країни у грудні, найзручніше це буде зробити в офіційні вихідні, яких буде вдосталь.

Вихідні у грудні 2021

Зокрема, до католицького Різдва, яке святкують 25 грудня, на українців чекатиме додатковий вихідний. Оскільки свято припадає на суботу, то наступний понеділок також проведемо вдома. Відтак, 25-27 грудня офіційні вихідні.

До того ж, день перед Різдвом – 24 грудня – скорочений на годину, передсвятковий.

Так само скороченим буде і передноворічний день – 31 грудня.

Вихідні у січні 2022

А от січень нового року розпочнеться з кількох вихідних. 1-3 січня українці зможуть насолодитися відпочинком і провести час у родинному чи дружньому колі.

Потім – ще три дні роботи і знову свята, адже в п’ятницю, 7 січня православні віряни святкують Різдво Христове. Тож ще й 7-9 січня на вас чекатимуть вихідні дні.

А якщо ви вже плануєте новорічне меню, радимо вже зазирати до крамниці. Як заощадити на новорічному столі та що купити в магазині до свят завчасно, аби натрапити на знижки – читай у нашому матеріалі.