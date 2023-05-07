Им нужен отдых! Что предлагает законопроект об отпусках для военных

Украинские военные каждый день отдают силы и здоровье на фронте. Часть из них с начала полномасштабной войны еще не были в отпуске, не видели родных и близких, не отдыхали. В нашем материале ты узнаешь про законопроект об отпусках для военнослужащих — что предлагают?

Законопроект об отпусках для военнослужащих

Заместитель председателя комитета ВРУ по организации госвласти, местного самоуправления Александр Качура в эфире телемарафона рассказал о законопроекте об отпусках для военных.

Законопроект предлагает предоставлять отпуск 60 дней для военнослужащих после демобилизации. Об этом говорится в законопроекте №8313.

Военные смогут возвращаться на свои рабочие места, увидеть семью, решить бюрократические вопросы, пройти лечение за деньги государственного бюджета, — говорит Александр Качура.

Законопроектом предлагают предоставить демобилизованным военным отпуск продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия в течение этого периода за средства государственного бюджета.

Также предлагают увеличить общий максимальный срок предоставления отпуска без сохранения зарплаты с 15 до 30 дней в году.

Законопроект нацелен урегулировать вопрос выплат военнослужащим за два месяца во время отпуска. Понятно, что если военнослужащий(-ая) получил(-а) ранения, это будут уже совсем другие льготы.

В таком случае человек устраивается на работу, в течение двух месяцев получает из государственного бюджета соответствующие выплаты, затем по основному месту работы получает заработную плату с гарантиями и компенсациями от государства за то, что человек служил в ВСУ.

Также по этому законопроекту предусмотрено предоставление одноразового оплачиваемого отпуска военнослужащим в связи с рождением ребенка сроком до 14 дней, не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Отпуск будет предоставляться отцу или матери ребенка.

Отпуск по усыновлению ребенка будет предоставляться независимо от возраста ребенка.

Раньше мы рассказывали о декретном отпуске для мужчин.

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