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Им нужен отдых! Что предлагает законопроект об отпусках для военных

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 мая 2023, 07:30
Законопроект про відпустки для військовослужбовців: що відомо
Фото: Facebook

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