Їм потрібен відпочинок! Що пропонує законопроект про відпустки для військових

Українські військові щодня віддають сили та здоров’я на фронті. Частина з них з початку повномаштабної війни ще не були у відпустці, не бачили рідних та близьких, не відпочивали. У нашому матеріалі ти дізнаєшся про законопроект про відпустки для військовослужбовців — що пропонують?

Законопроект про відпустки для військовослужбовців

Заступник голови комітету ВРУ з організації держвлади, місцевого самоврядування Олександр Качура в ефірі телемарафону розповів про законопроект щодо відпусток для військових.

Законопроектом пропонується надавати військовослужбовцям відпустку 60 днів після демобілізації. Про це йдеться в законопроекті №8313.

Військові зможуть повертатися на свої робочі місця, відвідати сім’ю, розв’язати бюрократичні питання, пройти лікування за гроші державного бюджету, — каже Олександр Качура.

Законопроектом пропонують надати демобілізованим військовим відпустку тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення впродовж цього періоду за кошти державного бюджету.

Також пропонують збільшити загальний максимальний термін надання відпустки без збереження зарплати з 15 до 30 днів на рік.

Законопроект має на меті врегулювати питання виплат військовослужбовцям за два місяці під час відпустки. Зрозуміло, що якщо військовослужбовець отримав(-ла) поранення, це будуть уже зовсім інші пільги.

В такому випадку людина влаштовується на роботу, протягом двох місяців отримує з державного бюджету відповідні виплати, потім уже за основним місцем роботи отримує заробітну плату з відповідними гарантіями та компенсаціями від держави за те, що людина служила в ЗСУ.

Також за цим законопроектом передбачено надання одноразової оплачуваної відпустки військовослужбовцям у зв’язку з народженням дитини строком до 14 днів, не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Відпустка надаватиметься батькові чи матері дитини.

Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини надаватиметься незалежно від віку дитини.

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