Мобилизация в Украине: с какими заболеваниями нервной системы освобождают от службы в ВСУ — перечень

С 18 мая вступит в силу закон о мобилизации. В соответствии с ним, ВВК будет устанавливать пригоден ли человек к военной службе по обновленному перечню болезней.

Освобожденными от мобилизации и военной службы могут быть и лица, имеющие некоторые заболевания нервной системы. Весь перечень болезней этой группы определяет приказ Минобороны №262 от 27 апреля 2024 Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. С данным документом можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

С какими болезнями нервной системы освобождают от мобилизации

Согласно приказу, военнообязанное лицо имеет право быть освобожденным от мобилизации при наличии таких болезней:

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Воспалительные болезни ЦНС, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций. В перечень таких болезней относятся: все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс.

Болезни ЦНС, которые быстро или медленно прогрессируют со значительными нарушениями функций. В частности, это: системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие.

Эпилепсия — при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Болезни периферической нервной системы, которые быстро прогрессируют со значительными нарушениями функций. К этому перечню относят такие заболевания как: поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие.

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