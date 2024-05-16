Мобілізація в Україні: з якими захворюваннями нервової системи звільняють від служби у ЗСУ — перелік

З 18 травня набуде чинності закон про мобілізацію. Відповідно до нього ВЛК встановлюватиме, чи придатна людина до військової служби за оновленим переліком хвороб.

Звільненими від мобілізації та військової служби можуть бути й особи, що мають деякі захворювання нервової системи. Увесь перелік хвороб цієї групи визначає наказ Міноборони №262 від 27 квітня 2024 Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. З цим документом можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

З якими хворобами нервової системи звільняють від мобілізації

Відповідно до наказу, військовозобов’язана особа має право бути звільненою від мобілізації за наявності таких хвороб:

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Запальні хвороби ЦНС, які швидко прогресують та мають значні порушення функцій. До переліку таких хвороб належать: усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес.

Хвороби ЦНС, які швидко або повільно прогресують зі значними порушеннями функцій. Зокрема, це системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші.

Епілепсія — за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують зі значними порушеннями функцій. До цього переліку зараховують такі захворювання як ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі- мононейропатії, усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші.

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