Вернуть учеников к очной учебе: в МОН представили программу Школа офлайн

Министерство образования и науки Украины вместе с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым разрабатывает проект Школа офлайн. Его цель — вернуть детей в безопасное очное обучение, а там, где это невозможно, — создать условия для качественного дистанционного образования.

В МОН отмечают, что возвращение к офлайн-формату повысит уровень качества образования, который претерпел изменения из-за эпидемии коронавируса и полномасштабного вторжения.

Школа офлайн: как МОН предлагает вернуться к очной учебе

Отмечается, что сейчас почти 1 млн детей учится онлайн: около 600 тысяч в Украине, еще почти 400 тысяч за рубежом. Но эта форма обучения не помогает детям социализироваться и развивать мягкие навыки. Также у учителей нет возможности проконтролировать, спускаются ли ученики в укрытие во время воздушных тревог.

Новая комплексная политика МОН должна предоставить доступ к безопасному очному образованию, а также позволит повысить качество дистанционного обучения, если выход в автономном режиме невозможен.

При формировании проекта учли условия детей на ТОТ, за рубежом и тех, кто не имеет доступа к очному образованию по другим причинам. Политика Школы офлайн содержит пять основных компонентов.

Инфраструктурные решения: укрытия, автобусы и аксессуары

В этом году из бюджета выделили 2,5 млрд гривен на строительство укрытий в прифронтовых областях. Средства распределяются через систему DREAM: каждая громада может подать заявку на платформе, чтобы получить средства на укрытие. 57 проектов уже получили финансирование. Но нужно построить еще 165 укрытий в 8 прифронтовых и приграничных областях.

В регионах, где по причинам безопасности невозможно построить укрытие, громады будут закупать автобусы, чтобы подвозить детей в безопасные места для обучения. На это уже выделили 1 млрд. гривен.

Также в МОН хотят обеспечить девайсами учеников и учителей, которые не могут вернуться к очной учебе. Их потребность определят в начале учебного года.

Обучение по месту нахождения ребенка

Дети, вынужденные изменить место жительства из-за войны, будут учиться в школе по месту пребывания. Это позволит социализироваться и интегрироваться в новое общество. Если школа по месту жительства не имеет укрытия или свободных мест, то дети могут продолжить обучение онлайн в своей школе.

Пересмотр сети дистанционных школ

В настоящее время дети за границей учатся по двойной программе, дети на ВОТ — без постоянного доступа в интернет, а дети на прифронтовых территориях — без доступа к очному образованию. Поэтому учителя не могут уделять достаточно внимания каждому учащемуся.

Чтобы создать условия для учеников и учителей, в министерстве изменят сеть дистанционных школ. Теперь минимальная наполняемость — 20 учеников в классе. Необходимо наличие по меньшей мере одного класса для всех лет обучения: с 1 до 9 или с 5 до 11 класса (или с 8 до 11 для лицеев).

Обучение детей на временно оккупированных территориях

Дети с ВОТ будут учиться по индивидуальному плану обучения (педагогический патронаж) или продолжат обучение в дистанционном классе своей школы, если ситуация с безопасностью позволяет посещать занятия. Дети также вместе с учителем могут перейти в другой класс, если их школа временно прекращает работу. Для этого родители должны написать заявление.

Дети за границей

Дети за границей учатся в местных школах и часто совмещают это с учебой в украинских заведениях, из-за чего испытывают двойную нагрузку. Чтобы избежать этого, введут сокращенную образовательную программу, которая уменьшит обучающую нагрузку на учащихся.

Программа Школа офлайн поможет детям учиться в стране пребывания и одновременно дистанционно учить украиноведческие предметы: украинский язык и литературу, историю Украины, защиту Украины, географию и т.д.

Возможности для учителей

В министерстве также подчеркнули, что хотят сохранить каждого украинского учителя в системе образования. Именно поэтому для них предлагают несколько опций:

кадровый резерв. Педагог будет получать среднюю зарплату и проходить обучение, чтобы впоследствии вернуться к преподаванию в школе;

переход в другое учебное заведение при наличии вакансий.

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