Повернути учнів до очного навчання: у МОН представили програму Школа офлайн

Міністерство освіти та науки України разом з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим розробляє проект Школа офлайн. Його мета — повернути дітей до безпечного очного навчання, а там, де це неможливо, — створити умови для якісної дистанційної освіти.

У МОН зазначають, що повернення до офлайн-формату підвищить рівень якості освіти, який зазнав змін через епідемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення.

Школа офлайн: як МОН пропонує повернутися до очного навчання

Зазначається, що зараз майже 1 млн дітей навчається онлайн: приблизно 600 тисяч в Україні, ще майже 400 тисяч за кордоном. Але ця форма навчання не допомагає дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички. Також в учителів немає змоги проконтролювати, чи спускаються учні в укриття під час повітряних тривог.

Нова комплексна політика МОН має надати доступ до безпечної очної освіти, а також дозволить підвищити якість дистанційного навчання, якщо вихід офлайн неможливий.

Під час формування проекту врахували умови дітей на ТОТ, за кордоном та тих, хто не має доступу до очної освіти з інших причин. Політика Школи офлайн містить п’ять основних компонентів.

Інфраструктурні рішення: укриття, автобуси і девайси

Цього року з бюджету виділили 2,5 млрд гривень на побудову укриттів у прифронтових областях. Кошти розподіляють через систему DREAM: кожна громада може подати заявку на платформі, щоб отримати кошти на укриття. 57 проектів уже отримали фінансування. Але потрібно побудувати ще 165 укриттів у 8 прифронтових та прикордонних областях.

У регіонах, де з безпекових причин неможливо побудувати укриття, громади закуповуватимуть автобуси, щоб підвозити дітей до безпечних місць для навчання. На це вже виділили 1 млрд гривень.

Також у МОН хочуть забезпечити девайсами учнів та вчителів, які не можуть повернутися до очного навчання. Їхню потребу визначать на початку навчального року.

Навчання за місцем перебування дитини

Діти, які були вимушені змінити місце проживання через війну, навчатимуться в школі за місцем перебування. Це дасть можливість соціалізуватися та інтегруватися до нової громади. Якщо ж школа за місцем проживання не має укриття чи вільних місць, то діти можуть продовжити навчання онлайн у своїй школі.

Перегляд мережі дистанційних шкіл

Наразі діти за кордоном вчаться за подвійною програмою, діти на ТОТ — без постійного доступу до інтернету, а діти на прифронтових територіях — без доступу до очної освіти. Тому вчителі не можуть приділяти достатньо уваги кожному учневі.

Щоб створити умови для учнів і вчителів, у міністерстві змінять мережу дистанційних шкіл. Відтепер мінімальна наповнюваність — 20 учнів у класі. Потрібна наявність щонайменше одного класу для всіх років навчання: з 1 до 9 або з 5 до 11 класу (або з 8 до 11 для ліцеїв).

Навчання дітей на тимчасово окупованих територіях

Діти з ТОТ навчатимуться за індивідуальним планом навчання (педагогічний патронаж) або ж продовжать навчання в дистанційному класі своєї школи, якщо безпекова ситуація дозволяє відвідувати заняття. Діти також разом з учителем можуть перейти до іншого класу, якщо їхня школа тимчасово припиняє роботу. Для цього батьки мають написати заяву.

Діти за кордоном

Діти за кордоном вчаться в місцевих школах і часто поєднують це з навчанням в українських закладах, через що відчувають подвійне навантаження. Щоб уникнути цього, введуть скорочену освітню програму, яка зменшить навчальне навантаження на учнів.

Програма Школа офлайн допоможе дітям навчатися в країні перебування та водночас дистанційно вчити українознавчі предмети: українську мову та літературу, історію України, захист України, географію тощо.

Можливості для вчителів

В міністерстві також підкреслили, що хочуть зберегти кожного українського вчителя в системі освіти. Саме тому для них пропонують кілька опцій:

кадровий резерв. Педагог отримуватиме середню зарплату й проходитиме навчання, щоб згодом повернутися до викладання в школі;

перехід до іншого закладу освіти за наявності вакансій.

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