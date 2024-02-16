Самой старшей паре — 72 и 83 года! Сколько украинцев поженилось 14 февраля

Любовь не знает своевременности, она приходит к людям в любой момент и меняет жизнь навсегда. Для миллионов пар важным шагом становится брак, к которому влюбленные взвешенно подходят со временем. Выбрать более романтичную дату, чем 14 февраля — не возможно!
В этом году 14 февраля, в День святого Валентина, брак заключили 1132 пары! Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.
В каком возрасте были самые старшие молодожены и что о таком событии рассказали в Минюсте — читай дальше.
По сообщению Минюста, желающих пожениться именно 14 февраля оказалось больше, чем было запланировано. Ведь из всех 1132 заявлений, 537 подали в тот же день, когда и поженились.
Во время военного положения определенные категории граждан могут жениться в день подачи заявления.
Во время военного положения определенные категории граждан могут жениться в день подачи заявления.
— Самая старшая пара поженилась в Днепропетровской области: 72-летняя невеста и 83-летний жених объединили свои судьбы в День всех влюбленных.
Также в Николаевской области вступила в брак пара, которая живет вместе уже 25 лет. Они подали заявление еще в январе на эту дату. Ведь у любви нет возраста, — написали в Минюсте.
Для многих пар существенным препятствием для официального соединения в семью становится бюрократическая волокита с изменением фамилии. Что следует знать об изменении фамилии после женитьбы, мы рассказывали раньше.
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