Семейные отношения

Самой старшей паре — 72 и 83 года! Сколько украинцев поженилось 14 февраля

Виктория Мельник, журналист сайта 16 февраля 2024, 11:15
Сколько украинцев поженилось 14 февраля
Фото: Facebook

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