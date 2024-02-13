Брачный возраст в Украине: когда можно оформить брак

Брак — юридически утвержденный акт, заключение которого обязывает соблюдать определенные необходимые нормы. Одна из них — это закрепленный законом брачный возраст, при котором особа имеет право жениться. Какой брачный возраст в Украине установлен и есть ли исключение — читай в материале.

Брачный возраст в Украине

Согласно статье 22 Семейного кодекса Украины, брачный возраст для мужчин и женщин установлен в возрасте 18 лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, на день регистрации брака должны достичь брачного возраста.

Однако есть исключение для некоторых несовершеннолетних лиц. Согласно статье 23 Семейного кодекса Украины, по заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам.

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Суд должен уведомить родителей или опекунов лица, подавшего заявление, о его намерении вступить в брак, поскольку за несовершеннолетнее лицо отвечают его попечители.

В то же время возражение родителей или опекунов не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Основания для оформления брака для несовершеннолетних

Есть несколько оснований на получение права на брак до 18 лет:

беременность;

фактическое создание семьи;

рождение ребенка.

Заметим, что если оба лица, которые намерены жениться несовершеннолетними, то каждому из них нужно подать в суд отдельное заявление о предоставлении права на брак.

Суд предоставляет право несовершеннолетнему лицу на заключение брака с конкретным лицом, о котором указывается в судебном решении. То есть, получив право на брак с одним лицом, нельзя регистрировать брак с другим.

Если лицо имеет такое желание, ему нужно снова обращаться в суд с новым заявлением.

Напомним, что теперь можно подать заявление для оформления брака через приложение Дія.

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