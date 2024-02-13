Шлюбний вік в Україні: коли можна одружуватись

Шлюб — юридично затверджений акт, укладання якого зобов’язує дотримуватись певних обов’язкових норм. Одна з них — це закріплений законом шлюбний вік, з якого особа має право одружуватись. Який шлюбний вік в Україні встановлений і чи є виключення — читай в матеріалі.

Шлюбний вік в Україні

Відповідно до статті 22 Сімейного кодексу України, шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлений у віці 18 років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, на день реєстрації шлюбу мають досягти шлюбного віку.

Проте є й виключення для деяких неповнолітніх осіб. Згідно зі статтею 23 Сімейного кодексу України, за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

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Суд має повідомити батьків або опікунів особи, яка подала заяву, про її намір вступити в шлюб, оскільки за неповнолітню особу відповідають її піклувальники.

Водночас заперечення батьків чи опікунів не може бути підставою для відмови у задоволенні заяви.

Підстави для оформлення шлюбу для неповнолітніх

Є декілька підстав на отримання права на шлюб до 18 років:

вагітність;

фактичне створення сім’ї;

народження дитини.

Зауважимо, що якщо обидві особи, які мають намір одружитися є неповнолітніми, то кожному з них треба подати до суду окрему заяву про надання права на шлюб.

Суд надає право неповнолітній особі на укладення шлюбу з конкретною особою, про яку зазначають в судовому рішенні. Тобто, одержавши право на шлюб з однією особою, не можна реєструвати шлюб з іншою.

Якщо особа має таке бажання, їй потрібно знову звертатись до суду з новою заявою.

Нагадуємо, що тепер подати заяву на одруження можна через додаток Дія.

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