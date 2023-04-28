“Нестандартний” шлюб: які форми сімейного життя бувають та чому це — нормально

Шлюб — традиція, яка дійшла до нас від предків та несе сакральне значення для багатьох і досі. Інколи люди лише після одруження починають інтимне життя, а для інших офіційні вузли не мають жодного значення, а є лише юридичною фіксацією прав кожного з партнерів.

Натомість в Україні дедалі частіше ширяться й не дуже звичні форми шлюбу, які помилково можна назвати нестандартними.

Про те, які шлюби бувають, які їхні переваги та недоліки, а також чому інколи людина обирає шлюб без обов’язків, ми розбираємо у матеріалі далі.

Який буває шлюб?

За формою реєстрації шлюб може бути церковним та/або цивільним, тобто фіксуватися у церкві та/або у РАЦСі.

Юридична складова додатково розрізняє такі види шлюбних зносин:

фактичний шлюб — часто його ще помилково називають громадянським, що також прирівнюється до цивільного. Насправді ж цивільний шлюб юридично оформлюється, в той час як фактичний шлюб передбачає лише спільне проживання та виховання дітей, ведення спільного господарства без юридичних основ;

офіційний шлюб — юридично оформлений;

фіктивний шлюб — юридично оформлений, але той, який не існує насправді.

Також в Україні розглядають узаконення цивільних партнерств.

Разом з тим також розрізняють і формальні та неформальні шлюбні відносини, які дослідники називають інноваційними. Насправді нічого нового в них немає, просто українське суспільство інші форми співжиття людей серйозно почало сприймати лише зараз.

До таких можемо віднести, наприклад:

сезонний;

комунальний, або поліаморний шлюб;

відкритий;

гостьовий;

раціональний;

шлюб без сексу та інші.

Сезонний шлюб Сезонний шлюб — сучасна альтернатива шлюбу, де партнери оформлюють стосунки на певний визначений термін. Після того як термін дії шлюбу закінчується, він автоматично вважається розірваним. Тоді партнери вирішують: розлучатися їм чи створювати новий шлюб. Комунальний шлюб Поліаморний шлюб, “шведська сім’я”, або його ще називають комунальним шлюбом — це шлюб, у якому беруть участь кілька жінок та кілька чоловіків одночасно. Люди у такому шлюбі пов’язані не тільки спільним сексом, але й спільним господарством та дружніми стосунками. У таких родинах, якщо з’являються діти, їх виховують усі члени “комуни”, які діляться ідеєю: чим більше чоловіків і жінок перед очима дитини, тим більше у неї можливостей пізнати різноманітність світу.

Відкритий шлюб

До форми відкритого шлюбу приходять звичайні традиційні сім’ї, які ділять спільний побут, мають дітей та сексуальні стосунки всередині родини, але допускають захоплення та інтимні зв’язки поза шлюбом. Головна умова шлюбу — активна згода обох на таку форму зносин, а не одностороння зрада когось із партнерів. Гостьовий шлюб Екстериторіальний шлюб, або гостьовий — коли пара живе окремо, але шлюб є офіційно зареєстрований. Партнери можуть спільно проводити час, відвідувати заходи, ходити в кафе та на побачення, можуть провести кілька ночей, але не живуть разом. Вони також окремо та незалежно одне від одного ведуть господарство та побут. Партнери вільні від сімейних обов’язків та проводять особистий час так, як їм хочеться. Раціональний шлюб Для багатьох це про шлюб за розрахунком. Та насправді нічого поганого у раціональному шлюбі немає. Така форма стосунків передбачає певну конкретно домовлену вигоду для партнерів чи одного із них: економічну, психологічну, сексуальну, побутову, професійну, юридичну. Духовний шлюб, шлюб без сексу Часто шлюб без сексу існує між тими парами, які передбачають існування їхнього шлюбу у чомусь вищому, духовно-моральному. Він ґрунтується на розмовах, розумінні, підтримці. Інколи, якщо партнери займаються відповідними практиками, між ними може виникати тантричний або духовний секс, що значно більше зближує, ніж традиційна близькість.

Чому виникають нестандартні шлюби?

Звісно, в кожного для такого світогляду існує своя причина. Не можна однозначно стверджувати, що до цього підштовхнула психологічна травма або духовні переконання.

Водночас часто нетрадиційні форми шлюбів викликають багато запитань у суспільства: чому так?

Щоб достеменно розібратися у темі, редакція Вікна-новини запитали у сексологині Наталії Чернявської, чому такі стосунки стають дедалі популярніші та чи пов’язано це з негативним досвідом кожної людини зокрема.

— Часом люди, які шукають та пробують різні види шлюбу, а не обирають традиційний, мають на меті дослідити незнайому тему. “А ось приміряю таку форму, чи підійде?”, — пояснює сексологиня.

У такому разі людина може керуватися також тим, що у нестандартних шлюбах партнери не беруть офіційний обов‘язок та відповідальність одне за одного.

В іншому випадку це можна розглядати як травму прив’язаності: щоб більше ніколи не було так боляче, людина цього не допускатиме.

Експертка пояснює: більшість цих шлюбів не пропагують прив’язаність до одного суб’єкта.

— Наприклад, у відкритому шлюбі ми чесні одне перед одним, але думаємо: “Я не готовий(-а) бути тільки з тобою, бо якщо я до тебе звикну та прив’яжусь психологічно як до базового об‘єкта, а ти мене розчаруєш чи зрадиш, мені буде дуже боляче. Тому я обираю не прив’язуватися до одного партнера”.

Це породжує ілюзію спокою, працюють так звані захисні механізми психіки людини, — наголошує Наталія Чернявська.

Так само й у гостьовому варіанті: “Я ціную свою свободу та свій простір і обираю себе, але інколи ми можемо зустрічатися та гарно проводити час”.

Шлюб без сексу, як правило, — шлюб заради якоїсь вищої мети. Але буває і так, що партнери бояться і не займаються сексом через патологічний страх мати дітей, бо самі в дитинстві були жертвами насилля.

Варто пам‘ятати, що складно все прирівняти під одну лінійку, адже кожна пара — це окремий всесвіт, який досліджується індивідуально, — резюмує сексологиня.

А яка ситуація зі шлюбами та розлученнями в Україні зараз та чи стало сімейних пар за час війни більше: ми розбирали з психологинею в нашому іншому матеріалі.

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