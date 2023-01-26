Сімейні стосунки
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Чи можна одночасно любити кількох людей — пояснення психологині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Січня 2023, 11:00
Чи можна любити двох
Фото: Pexels

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