Можно ли одновременно любить нескольких людей — объяснение психолога

Любовь — это чувство, которое хотя бы один раз в жизни испытывает каждый человек. Определение, что такое любовь, трудно сформулировать: это эйфория, тепло, иногда странные ощущения в животе, комфорт, безопасность. Психологи убеждены, что человек влюбляется в другого человека именно из-за поисков чего-то своего, родного.

Но бывает так, что чувства запутываются, как нити, и становится сложно понять, к кому же у тебя они настоящие. Часто люди обращаются к специалистам с вопросом: можно ли любить несколько людей одновременно?

Вікна-новини пообщались с психологом, сексологом Наталией Чернявской и спросили ее о явлении любви ко многим людям.

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Как человек чувствует влюбленность: психолог

Наталья Чернявская объясняет, что влюбленность почти всегда сопровождается эйфорией. Иногда она открывает новые и неизведанные человеческие стороны и способности.

Это состояние, когда человек наслаждается и радуется каждому мгновению, состояние “пусть весь мир подождет”.

ВОЗ состояние влюбленности классифицирует как психоз, состояние измененного сознания. Для него характерны следующие симптомы:

навязчивые мысли о другом человеке;

резкие перепады настроения;

завышенное чувство собственного достоинства;

жалость к себе;

бессонница, прерывистый сон;

необдуманные, импульсивные поступки;

перепады АД;

головные боли;

аллергические реакции.

— Влюбленность похожа на зависимость от кокаина, — говорит клинический сексолог из США Кэт Ван Кирк. Чем больше времени влюбленные вместе, тем больше чувства, а разлука вызывает отчаяние и боль.

Суть феномена влюбленности, по мнению психиатра Моргана Пека, состоит в том, что разрушаются границы Эго, две влюбленные личности будто сливаются в единое целое, и это чувство переживается как экстаз.

Происходят химические процессы, начинает усиленно вырабатываться дофамин.

Дофамин — это гормон удовольствия, и секретируется он не только при влюбленности, но и при игромании, а также наркомании. Именно дофамин влияет на поведение влюбленных, вызывая сначала некоторую зависимость от него.

Через некоторое время уровень гормона снижается.

Почему мы влюбляемся?

Все мы знаем, что человек — существо стадное. Поэтому вполне логично, что все мы тратим большое количество ресурсов для того, чтобы быть в группе и с партнером в этом мире. У человека есть несколько базовых потребностей, одна из которых — потребность в привязанности.

В детстве первым объектом привязанности выступает мама, потом — муж или жена.

Парадокс в том, что люди влюбляются друг в друга, а потом остальную жизнь ждут, пока партнер изменится.

Биологи говорят, что влюбленность — это определенная последовательность выбросов в мозг разных веществ: преимущественно гормонов удовольствия и поощрения.

Дофамин, окситоцин, эфедрин, некоторые учёные говорят еще и о важности вазопрессина.

Почему мы можем любить нескольких людей одновременно

Как показывает история, полиамория существовала всегда, еще во времена древних греков. Но название это явление получило только в конце 19 века.

Полиамория — это отношения с двумя и более людьми одновременно, у которых есть четкие договоренности. Их связь построена на взаимоуважении, взаимопонимании и свободе выбора.

Другими словами, это открытые отношения. Полиаморцы говорят, что в таких отношениях они более счастливы, нет рутины, всегда присутствует разнообразие. Новые чувства и ощущения, постоянное состояние влюбленности, то есть — дофаминовой зависимости.

Соответственно, если человек имеет дофаминовую зависимость, он будет в постоянном поиске того, что его стимулирует. В данном случае объектом зависимости является субъект, то есть другой человек.

Нормально это или нет — вопрос без ответа. Здесь нет верного или неверного. Только сам человек знает, что ему по душе.

— Каждый вид отношений имеет право на существование, если это происходит по согласию всех сторон, — заключает Наталья Чернявская.

Если в паре царит несогласие, партнеры могут начать искать счастье на других горизонтах. Причины семейных измен назвала психолог — о них можешь узнать из нашего другого материала.

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