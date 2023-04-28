“Нестандартный” брак: какие формы семейной жизни бывают и почему это нормально

Брак — традиция, которая дошла до нас от предков и несет сакральное значение для многих до сих пор. Иногда люди только после бракосочетания начинают интимную жизнь, а для других официальные узлы не имеют никакого значения, а являются лишь юридической фиксацией прав каждого из партнеров.
В Украине все чаще распространяются и не очень привычные формы брака, которые ошибочно можно назвать нестандартными.
О том, какие браки бывают, их преимущества и недостатки, а также почему иногда люди выбирают брак без обязанностей, мы разбираем дальше.
За формой регистрации брак может быть церковным и/или гражданским, то есть фиксироваться в церкви и/или в ЗАГСе.
Юридическая составляющая дополнительно различает следующие виды брачных сношений:
Также в Украине рассматривается узаконивание гражданских партнерств.
Вместе с тем также различают формальные и неформальные брачные отношения, которые исследователи называют “инновационными”. На самом деле, ничего нового в них нет, просто украинское общество новые формы сожительства людей серьезно воспринимают только сейчас.
К таким можем отнести, например:
Сезонный брак — современная альтернатива браку, где партнеры оформляют отношения на определенный срок.
После того как срок действия брака истекает, он автоматически считается разорванным. Тогда партнеры решают: разводиться им, или создавать новый брак.
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Полиаморный брак, “шведская семья”, или его еще называют коммунальным браком — это брак, в котором участвуют несколько женщин и несколько мужчин одновременно.
Люди в таком браке связаны не только общим сексом, но и общим хозяйством и дружескими отношениями.
Люди в таком браке связаны не только общим сексом, но и общим хозяйством и дружескими отношениями.
В таких семьях, если появляются дети, они воспитываются всеми членами “коммуны”, которые делятся идеей: “чем больше мужчин и женщин перед глазами ребенка, тем больше у него возможностей познать разнообразие мира”.
В форму открытого брака приходят обычные традиционные семьи, которые делят общий быт, имеют детей и сексуальные отношения внутри семьи, но где партнеры допускают восхищение и интимные связи вне брака.
Главное условие брака — активное согласие обоих на такую форму отношений, а не односторонняя измена кого-то из партнеров.
Экстерриториальный брак, или гостевой — когда пара живет отдельно, но брак официально зарегистрирован. Партнеры могут совместно проводить время, посещать мероприятия, ходить в кафе и на свидание, могут провести несколько ночей, но не живут вместе.
Они также отдельно и независимо друг от друга ведут хозяйство и быт, партнеры свободны от семейных обязанностей и проводят личное время так, как им хочется.
Для многих это о браке по расчету. Но на самом деле ничего плохого в рациональном браке нет.
Такая форма отношений предполагает определенную конкретно договоренную выгоду для партнеров или одного из них: экономическую, психологическую, сексуальную, бытовую, профессиональную, юридическую.
Часто брак без секса существует между парами, которые предусматривают существование их брака в чем-то высшем, духовно-нравственном.
Он основывается на разговорах, понимании, поддержке. Иногда, если партнеры занимаются соответствующими практиками, между ними может возникать тантрический или духовный секс, что гораздо больше сближает, чем традиционная близость.
Конечно, у каждого для такого мировоззрения есть своя причина. Нельзя однозначно утверждать, что к этому подтолкнула психологическая травма или духовные убеждения.
В то же время, часто нетрадиционные формы браков вызывают много вопросов у общества: почему так?
В то же время, часто нетрадиционные формы браков вызывают много вопросов у общества: почему так?
Чтобы точно разобраться в теме, редакция Вікна-новини спросили у сексолога Натальи Чернявской, почему такие отношения становятся все более популярными и связано ли это с негативным опытом каждого человека в частности.
— Иногда люди, которые ищут и пробуют разные виды брака, а не выбирают традиционный, имеют целью исследовать незнакомую тему. “А вот примеряю такую форму, подойдет ли?”, — объясняет сексолог.
В таком случае человек может руководствоваться также тем, что в нестандартных браках партнеры не берут официальную обязанность и ответственность друг за друга.
В другом случае, это можно рассматривать как травму привязанности: чтобы больше никогда не было так больно — человек не будет этого допускать.
Эксперт объясняет: большинство этих браков не пропагандируют привязанность к одному субъекту.
Эксперт объясняет: большинство этих браков не пропагандируют привязанность к одному субъекту.
— Например, в открытом браке мы честны друг перед другом, но думаем: “Я не готов/(-а) быть только с тобой, потому что если я к тебе привыкну и привяжусь психологически как к базовому объекту, а ты меня разочаруешь или предашь, мне будет очень больно. Поэтому я выбираю не привязываться к одному партнеру”.
Это рождает иллюзию покоя, работают так называемые защитные механизмы психики человека, — отмечает Наталья Чернявская.
Так же и в гостевом варианте: “Я ценю свою свободу и свое пространство и выбираю себя, но иногда мы можем встречаться и хорошо проводить время”.
Брак без секса, как правило, — брак ради какой-нибудь высшей цели. Но бывает и так, что партнеры боятся и не занимаются сексом из-за патологического страха иметь детей, потому что сами в детстве были жертвами насилия.
Следует помнить, что сложно все приравнять под одну линейку, ведь каждая пара — это отдельная вселенная, которая исследуется индивидуально, — резюмирует сексолог.
Следует помнить, что сложно все приравнять под одну линейку, ведь каждая пара — это отдельная вселенная, которая исследуется индивидуально, — резюмирует сексолог.
А какая ситуация с браками и разводами в Украине сейчас и стало ли семейных пар за время войны больше: мы разбирали с психологом в нашем другом материале.
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