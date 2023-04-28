“Нестандартный” брак: какие формы семейной жизни бывают и почему это нормально

Брак — традиция, которая дошла до нас от предков и несет сакральное значение для многих до сих пор. Иногда люди только после бракосочетания начинают интимную жизнь, а для других официальные узлы не имеют никакого значения, а являются лишь юридической фиксацией прав каждого из партнеров.

В Украине все чаще распространяются и не очень привычные формы брака, которые ошибочно можно назвать нестандартными.

О том, какие браки бывают, их преимущества и недостатки, а также почему иногда люди выбирают брак без обязанностей, мы разбираем дальше.

Какой бывает брак?

За формой регистрации брак может быть церковным и/или гражданским, то есть фиксироваться в церкви и/или в ЗАГСе.

Юридическая составляющая дополнительно различает следующие виды брачных сношений:

фактический брак — часто его еще ошибочно называют гражданским. На самом же деле гражданский брак юридически оформляется, в то время как фактический брак имеет под собой только совместное проживание и воспитание детей, ведение совместного хозяйства без юридических основ;

официальный брак — юридически оформленный;

фиктивный брак — юридически оформленный, но не существующий на самом деле.

Также в Украине рассматривается узаконивание гражданских партнерств.

Вместе с тем также различают формальные и неформальные брачные отношения, которые исследователи называют “инновационными”. На самом деле, ничего нового в них нет, просто украинское общество новые формы сожительства людей серьезно воспринимают только сейчас.

К таким можем отнести, например:

сезонный;

коммунальный или полиаморный брак;

открытый;

гостевой;

рациональный;

брак без секса и другие.

Сезонный брак

Сезонный брак — современная альтернатива браку, где партнеры оформляют отношения на определенный срок.

После того как срок действия брака истекает, он автоматически считается разорванным. Тогда партнеры решают: разводиться им, или создавать новый брак.

Коммунальный брак

Полиаморный брак, “шведская семья”, или его еще называют коммунальным браком — это брак, в котором участвуют несколько женщин и несколько мужчин одновременно.

Люди в таком браке связаны не только общим сексом, но и общим хозяйством и дружескими отношениями.

В таких семьях, если появляются дети, они воспитываются всеми членами “коммуны”, которые делятся идеей: “чем больше мужчин и женщин перед глазами ребенка, тем больше у него возможностей познать разнообразие мира”.

Открытый брак

В форму открытого брака приходят обычные традиционные семьи, которые делят общий быт, имеют детей и сексуальные отношения внутри семьи, но где партнеры допускают восхищение и интимные связи вне брака.

Главное условие брака — активное согласие обоих на такую форму отношений, а не односторонняя измена кого-то из партнеров.

Гостевой брак

Экстерриториальный брак, или гостевой — когда пара живет отдельно, но брак официально зарегистрирован. Партнеры могут совместно проводить время, посещать мероприятия, ходить в кафе и на свидание, могут провести несколько ночей, но не живут вместе.

Они также отдельно и независимо друг от друга ведут хозяйство и быт, партнеры свободны от семейных обязанностей и проводят личное время так, как им хочется.

Рациональный брак

Для многих это о браке по расчету. Но на самом деле ничего плохого в рациональном браке нет.

Такая форма отношений предполагает определенную конкретно договоренную выгоду для партнеров или одного из них: экономическую, психологическую, сексуальную, бытовую, профессиональную, юридическую.

Духовный брак, брак без секса

Часто брак без секса существует между парами, которые предусматривают существование их брака в чем-то высшем, духовно-нравственном.

Он основывается на разговорах, понимании, поддержке. Иногда, если партнеры занимаются соответствующими практиками, между ними может возникать тантрический или духовный секс, что гораздо больше сближает, чем традиционная близость.

Почему возникают нестандартные браки?

Конечно, у каждого для такого мировоззрения есть своя причина. Нельзя однозначно утверждать, что к этому подтолкнула психологическая травма или духовные убеждения.

В то же время, часто нетрадиционные формы браков вызывают много вопросов у общества: почему так?

Чтобы точно разобраться в теме, редакция Вікна-новини спросили у сексолога Натальи Чернявской, почему такие отношения становятся все более популярными и связано ли это с негативным опытом каждого человека в частности.

— Иногда люди, которые ищут и пробуют разные виды брака, а не выбирают традиционный, имеют целью исследовать незнакомую тему. “А вот примеряю такую форму, подойдет ли?”, — объясняет сексолог.

В таком случае человек может руководствоваться также тем, что в нестандартных браках партнеры не берут официальную обязанность и ответственность друг за друга.

В другом случае, это можно рассматривать как травму привязанности: чтобы больше никогда не было так больно — человек не будет этого допускать.

Эксперт объясняет: большинство этих браков не пропагандируют привязанность к одному субъекту.

— Например, в открытом браке мы честны друг перед другом, но думаем: “Я не готов/(-а) быть только с тобой, потому что если я к тебе привыкну и привяжусь психологически как к базовому объекту, а ты меня разочаруешь или предашь, мне будет очень больно. Поэтому я выбираю не привязываться к одному партнеру”.

Это рождает иллюзию покоя, работают так называемые защитные механизмы психики человека, — отмечает Наталья Чернявская.

Так же и в гостевом варианте: “Я ценю свою свободу и свое пространство и выбираю себя, но иногда мы можем встречаться и хорошо проводить время”.

Брак без секса, как правило, — брак ради какой-нибудь высшей цели. Но бывает и так, что партнеры боятся и не занимаются сексом из-за патологического страха иметь детей, потому что сами в детстве были жертвами насилия.

Следует помнить, что сложно все приравнять под одну линейку, ведь каждая пара — это отдельная вселенная, которая исследуется индивидуально, — резюмирует сексолог.

А какая ситуация с браками и разводами в Украине сейчас и стало ли семейных пар за время войны больше: мы разбирали с психологом в нашем другом материале.

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