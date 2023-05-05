Война уменьшила количество разводов в 2022 году? Как можно это объяснить

Семья часто ассоциируется у всех с заботой и поддержкой, а тем более в столь неспокойное время войны. Однако с началом полномасштабного вторжения устойчивость семейной жизни несколько пошатнулась. Эксперты по социологии и психологии делились своими прогнозами об ожидании большого количества разводов.
Объясняли это тем, что семьи просто не выдержат испытаний, с которыми придется столкнуться в будущем. Это расстояние, жизнь в разных странах из-за вопросов безопасности и другие дополнительные препятствия, которые могут привести к разводу.
Но ожидания оказались несколько ошибочными. Согласно статистике, обнародованной Министерством юстиции, по сравнению с 2021 годом в 2022 количество разводов уменьшилось на 40%.
Для лучшего понимания, в 2021 году было зарегистрировано 29 587 разводов, в “ковидном” 2020 году — 28 930, а в прошлом 2022 — только 17 893.
Для лучшего понимания, в 2021 году было зарегистрировано 29 587 разводов, в “ковидном” 2020 году — 28 930, а в прошлом 2022 — только 17 893.
В вопросе, почему количество разводов уменьшилось, а не выросло, помогли разобраться специалисты из разных сфер: психологи, социологи и юристы. Для лучшего понимания этой тенденции в опросе также участвовали женатые и разведенные украинцы, которые согласились анонимно поделиться своими мыслями.
Бытует стереотипное представление, что расстояние может привести к снижению уровня взаимопонимания между членами семьи и возникновению чувства отдаленности. И в большинстве случаев так и есть, но в современных реалиях ситуация несколько иная.
Как рассказывает доктор социологических наук Елена Стрельник, разделенные семьи — это не новинка для Украины. У нас ведь и раньше было много трудовых мигрантов, а до войны даже было проведено исследование о поддержке связи на расстоянии.
Онлайн-инструменты действительно очень облегчают ситуацию с семейной коммуникацией, — заключает социолог Елена.
Онлайн-инструменты действительно очень облегчают ситуацию с семейной коммуникацией, — заключает социолог Елена.
Ведь за год войны наша рутина изменилась полностью, поэтому многие семейные пары научились преодолевать трудности с помощью онлайн-ресурсов. Например, сокращать большое расстояние посредством коммуникации через мессенджеры или видеосвязи.
Однако это, оказывается, даже поспособствовало улучшению отношений у некоторых пар.
Большинство тех, кому пришлось разделиться с семьей, прошли это испытание, а у 20% их отношения даже улучшились, — отмечают социологи Рейтинга.
Большинство тех, кому пришлось разделиться с семьей, прошли это испытание, а у 20% их отношения даже улучшились, — отмечают социологи Рейтинга.
С этим соглашается и психолог Екатерина Гольцберг и добавляет, что иногда расстояние может помочь “настроить оптику” в отношениях. То есть оно позволяет переосмыслить отношения с близким человеком и даже улучшить их.
Преимущественно развелись те пары, у которых были проблемы еще до начала полномасштабного вторжения. Ведь многие семьи встретились с определенными трудностями, которые связаны не столько с войной, сколько с ее влиянием.
Также есть другая сторона разводов, которые спровоцировала война. Очень многие женщины выехали за границу, избавившись от влияния насильников.
Также есть другая сторона разводов, которые спровоцировала война. Очень многие женщины выехали за границу, избавившись от влияния насильников.
У многих пар из-за постоянного стресса обострились проблемы агрессии, зависимостей и финансов, а также исчезло базовое ощущение доверия и безопасности рядом с партнером. Это происходит потому, что мы идеализируем людей, а не воспринимаем их настоящими.
— Видела своего партнера таким, а он оказался другим — это довольно частая история. Знаю случаи, когда жена уехала за границу, а муж обиделся прямо по-детски и переживал это как измену, — рассказывает психолог Екатерина Гольцберг.
Для развода требуется большая решительность, однако иногда она не проявляется из-за других факторов, влияющих на принятие окончательного решения.
Чаще всего это переживания о детях, чтобы у них был отец. Однако психологи объясняют, что иногда лучше счастливые мама и папа порознь, чем несчастные вместе.
Чаще всего это переживания о детях, чтобы у них был отец. Однако психологи объясняют, что иногда лучше счастливые мама и папа порознь, чем несчастные вместе.
Другим фактором, влияющим на принятие решения о разводе во время войны, является выгода.
Согласно опросу, есть ситуации, когда мужчина служит в армии и получает лучшую зарплату, чем до войны. А женщина считает, что если его ранят или убьют, часть выплат должна достаться семье, а не другой женщине, которая быстро его на себе женит. Поэтому она не спешит соглашаться на официальный развод.
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В таком случае развод должен происходить через зарубежные консульства. Если у семейной пары есть ребенок или дети, то развод возможен только в украинском суде, но женщина имеет право не возвращаться в Украину и разводиться через представителя.
Получить свидетельства можно и в украинских дипломатических учреждениях за рубежом — с января 2023 у них есть полномочия их выдавать.
Судебный бракоразводный процесс может длиться годами, судьи перегружены, поэтому официально разведенных мы сейчас не видим. Следует понимать, что решения суда придется ждать в лучшем случае в течение месяцев, — говорит юрист Дмитрий Назарец.
Судебный бракоразводный процесс может длиться годами, судьи перегружены, поэтому официально разведенных мы сейчас не видим. Следует понимать, что решения суда придется ждать в лучшем случае в течение месяцев, — говорит юрист Дмитрий Назарец.
Украинские суды при разводе обычно выделяют определенный срок на примирение от одного до шести месяцев, а не сразу оформляют документы. Также супругов не разведут, если общему ребенку меньше 12 месяцев. Самым быстрым способом будет развестись без суда, то есть через ЗАГС.
Развод — это стрессовая ситуация, с которой сталкивается немало людей. На этот процесс повлияла и война, потому что семьи стали чаще распадаться. Ранее Вікна писали, почему люди расходятся во время войны и как пережить такой опыт.