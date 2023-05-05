Война уменьшила количество разводов в 2022 году? Как можно это объяснить

Семья часто ассоциируется у всех с заботой и поддержкой, а тем более в столь неспокойное время войны. Однако с началом полномасштабного вторжения устойчивость семейной жизни несколько пошатнулась. Эксперты по социологии и психологии делились своими прогнозами об ожидании большого количества разводов.

Объясняли это тем, что семьи просто не выдержат испытаний, с которыми придется столкнуться в будущем. Это расстояние, жизнь в разных странах из-за вопросов безопасности и другие дополнительные препятствия, которые могут привести к разводу.

Но ожидания оказались несколько ошибочными. Согласно статистике, обнародованной Министерством юстиции, по сравнению с 2021 годом в 2022 количество разводов уменьшилось на 40%.

Для лучшего понимания, в 2021 году было зарегистрировано 29 587 разводов, в “ковидном” 2020 году — 28 930, а в прошлом 2022 — только 17 893.

В вопросе, почему количество разводов уменьшилось, а не выросло, помогли разобраться специалисты из разных сфер: психологи, социологи и юристы. Для лучшего понимания этой тенденции в опросе также участвовали женатые и разведенные украинцы, которые согласились анонимно поделиться своими мыслями.

Расстояние обязательно приведет к разводу?

Бытует стереотипное представление, что расстояние может привести к снижению уровня взаимопонимания между членами семьи и возникновению чувства отдаленности. И в большинстве случаев так и есть, но в современных реалиях ситуация несколько иная.

Как рассказывает доктор социологических наук Елена Стрельник, разделенные семьи — это не новинка для Украины. У нас ведь и раньше было много трудовых мигрантов, а до войны даже было проведено исследование о поддержке связи на расстоянии.

Онлайн-инструменты действительно очень облегчают ситуацию с семейной коммуникацией, — заключает социолог Елена.

Ведь за год войны наша рутина изменилась полностью, поэтому многие семейные пары научились преодолевать трудности с помощью онлайн-ресурсов. Например, сокращать большое расстояние посредством коммуникации через мессенджеры или видеосвязи.

Однако это, оказывается, даже поспособствовало улучшению отношений у некоторых пар.

Большинство тех, кому пришлось разделиться с семьей, прошли это испытание, а у 20% их отношения даже улучшились, — отмечают социологи Рейтинга.

С этим соглашается и психолог Екатерина Гольцберг и добавляет, что иногда расстояние может помочь “настроить оптику” в отношениях. То есть оно позволяет переосмыслить отношения с близким человеком и даже улучшить их.

Развод из-за войны

Преимущественно развелись те пары, у которых были проблемы еще до начала полномасштабного вторжения. Ведь многие семьи встретились с определенными трудностями, которые связаны не столько с войной, сколько с ее влиянием.

Также есть другая сторона разводов, которые спровоцировала война. Очень многие женщины выехали за границу, избавившись от влияния насильников.

У многих пар из-за постоянного стресса обострились проблемы агрессии, зависимостей и финансов, а также исчезло базовое ощущение доверия и безопасности рядом с партнером. Это происходит потому, что мы идеализируем людей, а не воспринимаем их настоящими.

— Видела своего партнера таким, а он оказался другим — это довольно частая история. Знаю случаи, когда жена уехала за границу, а муж обиделся прямо по-детски и переживал это как измену, — рассказывает психолог Екатерина Гольцберг.

Как сейчас решаются на развод

Для развода требуется большая решительность, однако иногда она не проявляется из-за других факторов, влияющих на принятие окончательного решения.

Чаще всего это переживания о детях, чтобы у них был отец. Однако психологи объясняют, что иногда лучше счастливые мама и папа порознь, чем несчастные вместе.

Другим фактором, влияющим на принятие решения о разводе во время войны, является выгода.

Согласно опросу, есть ситуации, когда мужчина служит в армии и получает лучшую зарплату, чем до войны. А женщина считает, что если его ранят или убьют, часть выплат должна достаться семье, а не другой женщине, которая быстро его на себе женит. Поэтому она не спешит соглашаться на официальный развод.

Развод на расстоянии

В таком случае развод должен происходить через зарубежные консульства. Если у семейной пары есть ребенок или дети, то развод возможен только в украинском суде, но женщина имеет право не возвращаться в Украину и разводиться через представителя.

Получить свидетельства можно и в украинских дипломатических учреждениях за рубежом — с января 2023 у них есть полномочия их выдавать.

Судебный бракоразводный процесс может длиться годами, судьи перегружены, поэтому официально разведенных мы сейчас не видим. Следует понимать, что решения суда придется ждать в лучшем случае в течение месяцев, — говорит юрист Дмитрий Назарец.

Украинские суды при разводе обычно выделяют определенный срок на примирение от одного до шести месяцев, а не сразу оформляют документы. Также супругов не разведут, если общему ребенку меньше 12 месяцев. Самым быстрым способом будет развестись без суда, то есть через ЗАГС.

Развод — это стрессовая ситуация, с которой сталкивается немало людей. На этот процесс повлияла и война, потому что семьи стали чаще распадаться. Ранее Вікна писали, почему люди расходятся во время войны и как пережить такой опыт.