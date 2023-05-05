Війна зменшила кількість розлучень у 2022 році? Як можна це пояснити

Сім’я здебільшого асоціюється у всіх з турботою та підтримкою, а тим більше в такий неспокійний час війни. Проте з початком повномасштабного вторгнення стійкість сімейного життя дещо похитнулась. Експерти з соціології та психології ділилися своїми прогнозами про очікування великої кількості розлучень.

Це пояснювалося тим, що сім’ї просто не витримають випробування, з якими доведеться зіштовхнутись у майбутньому. Це відстань, життя у різних країнах через безпековий стан та інші додаткові перешкоди, що можуть призвести до розлучення.

Та очікування виявились дещо хибними. Згідно зі статистикою, яку оприлюднило Міністерство юстиції, проти 2021 року у 2022 кількість розлучень зменшилась на 40%.

Для кращого розуміння, у 2021 році зареєстрували 29 587 розлучень, у “ковідному” 2020 році — 28 930, а минулого 2022 року — лише 17 893.

У питанні, чому кількість розлучень зменшилась, а не зросла, допомогли розібратися спеціалісти з різних сфер: психологи, соціологи та юристи. Для кращого розуміння цієї тенденції в опитуванні також брали участь одружені та розлучені українці, які погодилися анонімно поділитися своїми думками.

Відстань обов’язково призведе до розлучення?

Побутує стереотипне уявлення, що через відстань рівень розуміння між членами сім’ї знижується, виникає почуття віддаленості. І здебільшого так і є, але у сучасних реаліях ситуація дещо інша.

Як розповідає докторка соціологічних наук Олена Стрельник, розділені сім’ї — це не новинка для України. Адже у нас і раніше було багато трудових мігрантів, а до війни навіть було проведено дослідження про підтримку зв’язку на відстані.

Онлайн-інструменти насправді дуже полегшують ситуацію з сімейною комунікацією, — підсумовує соціологиня.

За рік війни наша рутина змінилася повністю, тому багато сімейних пар навчилися долати труднощі за допомогою онлайн-ресурсів. Наприклад, скорочувати велику відстань шляхом комунікації через месенджери чи відеозв’язок.

Проте це, як виявляється, навіть посприяло покращенню стосунків у деяких пар.

Більшість тих, кому довелося розділитися з родиною, пройшли це випробування, а у 20% їхні стосунки навіть покращилися, — зазначають соціологи Рейтингу.

З цим погоджується і психологиня Катерина Гольцберг та додає, що інколи відстань може допомогти “налаштувати оптику” в стосунках. Тобто вона дає змогу переусвідомити стосунки з близькою людиною та навіть покращити їх.

Розлучення через війну

Переважно розлучились ті пари, які мали проблеми ще й до початку повномасштабного вторгнення. Адже багато сімей зустрілися з певними труднощами, які пов’язані не так з війною, як з її впливом.

Також є інший бік розлучень, які спровокувала війна. Дуже багато жінок виїхали за кордон і позбулися впливу насильників.

У багатьох пар через постійний стрес загострились проблеми агресії, залежностей та фінансів, а також втратилось базове відчуття довіри та безпеки поруч із партнером. Це трапляється через те, що ми ідеалізуємо людей, а не сприймаємо їх справжніми.

— Бачила свого партнера таким, а він виявився інакшим — це досить часта історія. Знаю випадки, коли дружина поїхала за кордон, а чоловік образився прямо по-дитячому і переживав це як зраду, — розповідає психологиня Катерина Гольцберг.

Як зараз наважуються на розлучення

Для розлучення потрібна чимала рішучість, проте інколи вона не проявляється через інші фактори, які впливають на ухвалення остаточного рішення.

Найчастіше це переживання про дітей, щоб у них був батько. Проте психологи пояснюють, що інколи краще щасливі мама і тато порізно, ніж нещасні разом.

Іншим фактором, який впливає на рішення про розлучення під час війни, є вигода.

Згідно з опитуванням, бувають ситуації, коли чоловік служить в армії та має кращу зарплату, ніж до війни. А жінка міркує, що якщо його поранять чи вб’ють, то частина виплат має дістатися сім’ї, а не іншій жінці, яка швидко його на собі оженить. Тому вона не поспішає погоджуватись на офіційне розлучення.

Розлучення на відстані

У такому випадку розлучення має відбуватись через закордонні консульства. Якщо ж у сімейної пари є дитина чи діти, то розлучення можливе лише в українському суді, але жінка має право не повертатися в Україну і розлучатися через представника.

Отримати свідоцтва можна і в українських дипломатичних установах за кордоном — від січня 2023 року вони мають повноваження їх видавати.

Судовий процес про розлучення може тривати роками, судді перевантажені, тому офіційно розлучених ми нині й не бачимо. Слід розуміти, що рішення суду доведеться чекати у найкращому випадку місяцями, — каже юрист Дмитро Назарець.

Українські суди під час розлучення зазвичай виділяють певний термін на примирення від одного до шести місяців, а не одразу оформлюють документи. Також подружжя не розлучать, якщо спільній дитині менше ніж 12 місяців. Найшвидше буде розлучитися без суду, тобто через РАЦС.

Розлучення — це стресова ситуація, з якою стикається чимало людей. На цей процес повпливала і війна, бо сім’ї почали частіше розпадатись. Раніше Вікна писали, чому люди розходяться під час війни і як пережити такий досвід.