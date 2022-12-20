Коли проживаєш життя не зі своєю людиною: розлучення під час війни — чи варто це робити

Стосунки у парі — це робота, яку завжди мають проводити двоє людей. Та інколи настає той момент, коли уже зрозуміло — “кіна не буде”. І тоді обоє вирішують закінчити стосунки та розлучитися.

Про розлучення під час війни, розмову з дітьми про складне рішення та чи варто його взагалі ухвалювати редакція Вікна-новини поговорила із психологинею гарячої лінії психологічної підтримки від благодійного фонду Запорука Анастасією Набієвою.

Чому пари розлучаються під час війни

Експертка твердить, що найкраще розглядати таке питання на реальних прикладах людей, які зверталися до неї.

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Дійсно, є сім‘ї, які вирішили розлучитись саме під час війни. Але з мого досвіду це не пов‘язано конкретно з війною.

— Скоріше війна спрацювала як тригер у цій ситуації, — пояснює Анастасія. — Хтось із партнерів отримав для себе точне розуміння, що не бачить майбутнього з цим чоловіком або цією жінкою.

Йдеться про те, що задовго до війни в парі уже були непорозуміння, які банально не вирішувалися та не підіймалися на поверхню. А війна просто зробила свою справу.

Мозок людини в умовах війни перебуває в надзвичайному напруженні та стресі, на фоні цього можливі прояви агресії та водночас відчаю, — висновує психологиня.

Людина під час такої довгої стресової ситуації не здатна уже приховувати те, що приховувала роками. Тому ми говоримо про те, що війна в такому випадку спрацьовує більше як спусковий гачок.

Як розв’язувати проблеми у сім’ї, якщо пара на відстані

Дистанція — це завжди випробовування.

Але якщо пара і до війни не надто екологічно вирішувала конфлікти, то й на відстані в умовах постійного стресу зробити це буде практично неможливо. Дехто не проходить цей екзамен, тому що війна тільки загострює негативні настрої людей, — впевнена Анастасія Набієва.

Аби було бажання, і це все можна пропрацювати. Головне — спілкуватися спокійно та щиро, розвивати навичку чути одне одного, а не просто слухати.

Психологиня каже: якщо екологічність у стосунках відсутня давно, але люди не хочуть покидати одне одного, то саме відстань може допомогти їм!

Найголовніше — не переслідуй цілі бути завжди правим(-ою) та не скидай усієї відповідальності на партнера.

Як демонструє нам реальність — страхів, пригнічених та непроговорених емоцій у кожного занадто багато. Важливо не знецінювати почуття близької людини.

Пам’ятай про прийняття, співчуття та підтримку.

Якщо нічого не змінити: як правильно розлучатися під час війни

— Варто ухвалювати рішення з холодним розумом та в емоційно стабільному стані, — наголошує Набієва. — Мається на увазі, що точно не потрібно це робити в емоційному чи фізичному розпалі конфлікту.

Розлучення з погляду психології потрібне тоді, коли двоє людей дійсно спробували пропрацювати ті чи інші партнерські питання. Якщо пара спробувала максимум конструктивних рішень і у людей не виходить бути щасливими та будувати здорові стосунки — тоді спокійно можна ухвалювати рішення про розлучення.

Можливо, ти дійсно проживаєш життя не зі своєю людиною, таке буває.

Чому батьки розлучаються: як говорити з дітьми

Першочергово батькам потрібно бути стабільними у цьому питанні, тобто не відчувати вини перед дітьми за розлучення. Адже малюки гарно зчитують настрій та емоційний стан батьків, і від цього залежить їхній емоційний та фізичний стан.

Щодо того, як проговорити дітям тему розлучення, то тут головне розуміти: після розмови дитина або діти мають бути впевненими в тому, що мама і тато залишаються батьками й ніхто з них двох не покидає саме дітей.

Дитина має відчувати безпеку, піклування та любов.

— Які слова підібрати, кожні батьки самостійно та індивідуально до потреб й особливостей своєї дитини підберуть, але пам‘ятати потрібно про основний посил діалогу — те, з чим дитина вийде з нього, і з чим залишиться, — радить Анастасія.

Краще повідомляти про це рішення обом батькам. Важливо не звинувачувати одне одного, не сваритися при дитині. Тримайте одну лінію розмови, що направлена винятково на інтереси дитини.

Не лише юрист, а й психолог: друзі пари при розлученні

Людям ще перед тим, як вступати у шлюб, потрібно звертатись до психолога або сімейного психотерапевта, каже Анастасія Набієва.

— Часто пари створюються за дитячими психотравмами або за прикладом того, як будували стосунки їхні батьки — навіть якщо такий досвід був не дуже позитивно показовим.

Людина підсвідомо повторює сценарії, які для неї знайомі.

Чому взагалі виникають серйозні проблеми у шлюбі? Тому що партнери починають на якомусь етапі потребувати одне від одного того, що недоотримали колись. Але чоловік — це не батько або мати й навпаки.

— Здорові стосунки — це тоді, коли жінка будує рівні взаємини з чоловіком та чоловік із жінкою, без невротичних проекцій, — наголошує психологиня.

Звертатися до спеціаліста варто вже й тоді, коли пара ще разом, але вже перебуває на межі розлучення. Як мінімум, він допоможе усвідомити та розкрити істинні причини проблем. Якщо пара буде готова працювати, психолог допоможе не лише вийти зі скрутного становища, а й напрацює із парою здорові варіанти розв’язання конфліктів.

Сама ж Анастасія каже, що найчастіше до неї зверталися пари, які втратили глибоке розуміння одне одного. А саме це і є важливою частиною спільного та подружнього життя — чисте, глибоке та спокійне розуміння людини, з якою ти засинаєш та прокидаєшся щодня.

У деяких парах з‘ясовувалось, що за десять років шлюбу жінка ніколи не отримувала оргазм під час статевого акту. Уявіть, десять років людина імітувала та не знала цих почуттів.

Зараз є багато жінок, які з початком повномасштабної війни виїхали за кордон. Частина з них зрадили своїм чоловікам. Чому? Могло бути багато причин так вчинити. Є жінки, які вирішили просто закінчити стосунки й будувати нове життя.

А є чоловіки, що залишись тут самі та зрозуміли, що для них це комфортніше середовище, аніж сім’я. Дехто уже почав нові стосунки, і за це не треба нікого засуджувати.

У кожного свій біль та власні причини тих чи інших вчинків.

— Пари, з якими мені доводилося працювати під час війни, пройшли дійсно важкий емоційний та фізичний шлях. Але є ті, хто попри все змогли вийти назустріч одне одному й оминути розлучення. У них наче повернувся той романтичний період цукерок та букетів.

Щоб зрозуміти іншу людину, деколи доводиться починати із себе: багато хто і в дорослому віці не знає, чого насправді хоче. І тоді на допомогу приходять індивідуальні терапії.

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