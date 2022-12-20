Когда проживаешь жизнь не со своим человеком: развод во время войны — стоит ли это делать

Отношения в паре — это работа, которую всегда должны проводить два человека. Но иногда наступает тот момент, когда уже понятно — “кина не будет”. И тогда оба принимают решение закончить отношения и развестись.

О разводе во время войны, разговоре с детьми о сложном решении и стоит ли его вообще принимать редакция Вікна-новини поговорили с психологом горячей линии психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука Анастасией Набиевой.

Почему пары разводятся во время войны

Эксперт утверждает, что лучше всего рассматривать такой вопрос на реальных примерах людей, которые к ней обращались.

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Действительно, есть семьи, которые приняли решение развестись именно во время войны. Но по моему опыту это не связано конкретно с войной.

— Скорее война сработала как триггер в этой ситуации, — объясняет Анастасия. — Кто-то из партнеров получил для себя точное понимание, что не видит будущего с этим мужчиной или женщиной.

Речь о том, что задолго до войны в паре уже были недоразумения, которые банально не решались и не поднимались на поверхность. А война просто сделала свое дело.

Мозг человека в условиях войны находится в чрезвычайном напряжении и стрессе, на фоне этого возможны проявления агрессии и отчаяния, — заключает психолог.

Человек во время столь долгой стрессовой ситуации не способен уже скрывать то, что подавлял годами. Поэтому мы говорим о том, что война в таком случае срабатывает больше как спусковой крючок.

Как решать проблемы в семье, если пара на расстоянии

Дистанция — это всегда испытание.

Но если пара и до войны не слишком экологически решала конфликты, то и на расстоянии в условиях постоянного стресса сделать это будет практически невозможно. Некоторые не проходят этот экзамен, потому что война только обостряет негативные настроения людей, уверена Анастасия Набиева.

Если бы было желание, это все можно проработать. Главное — общаться спокойно и искренне, развивать навык слышать друг друга, а не просто слушать.

Психолог говорит: если экологичность в отношениях отсутствует давно, но люди не хотят покидать друг друга, то расстояние может помочь им!

Самое главное — не преследуй цель быть всегда правым(-ой) и не скидывай всей ответственности на партнера.

— Как демонстрирует нам реальность — страхов, подавленных и не проговоренных эмоций у каждого слишком много. Важно не обесценивать чувства близкого человека.

Помни о принятии, сострадании и поддержке.

Если ничего не изменить: как правильно разводиться во время войны

— Следует принимать решение с холодным умом и в эмоционально стабильном состоянии, — подчеркивает Набиева. — Речь идет о том, что точно не нужно эти решения принимать в эмоциональном или физическом разгаре конфликта.

Разводиться с точки зрения психологии нужно тогда, когда два человека действительно попытались проработать те или иные партнерские вопросы. Если пара приложила максимум конструктивных решений и у людей не получается быть счастливыми и строить здоровые отношения, тогда спокойно можно принимать решения о разводе.

Возможно, ты действительно проживаешь жизнь не со своим человеком, такое бывает.

Почему родители разводятся: как говорить с детьми

В первую очередь родителям нужно быть стабильными в этом вопросе, то есть не чувствовать вину перед детьми за развод. Дети очень хорошо считывают настроение и эмоциональное состояние родителей, и от этого зависит их эмоциональное и физическое состояние.

Что касается разговора с детьми о разводе, то главное понимать: после этого ребенок или дети должны быть полностью уверенными в том, что мама и папа остаются родителями и никто из них двоих не покидает именно детей.

Ребенок должен чувствовать безопасность, попечительство и любовь.

— Какие слова подобрать, каждые родители самостоятельно и индивидуально, учитывая потребности и особенности своего ребенка, подберут, но помнить нужно об основном посыле диалога — то, с чем ребенок выйдет из него, и с чем останется, — советует Анастасия.

Лучше сообщать об этом решении обоим родителям. Важно не винить друг друга, не ссориться при ребенке. Держите одну линию разговора, направленную исключительно на интересы ребенка.

Не только юрист, но и психолог: друзья пары при разводе

Людям еще до вступления в брак нужно обращаться к психологу или семейному психотерапевту, говорит Анастасия Набиева.

— Часто пары создаются по детским психотравмам, или по примеру того, как строили отношения их родители — даже если такой опыт был не очень положительно показателен.

Человек подсознательно повторяет сценарии, которые ему знакомы.

Почему вообще возникают серьезные проблемы в браке? Потому что партнеры начинают на каком-то этапе требовать друг от друга то, что недополучили когда-то. Но муж — это не отец или мать и наоборот.

— Здоровые отношения это тогда, когда женщина строит равные отношения с мужчиной и мужчина с женщиной, без невротических проекций, — отмечает психолог.

Обращаться к специалисту следует уже тогда, когда пара еще вместе, но уже находится на грани развода. Как минимум, он поможет осознать и раскрыть истинные причины проблем. Если пара будет готова работать, психолог поможет не только помочь выйти из затруднительного положения, но и наработает с парой здоровые варианты разрешения конфликтов.

Сама же Анастасия говорит, что чаще всего к ней обращались пары, потерявшие глубокое понимание друг друга. А именно это и есть важная часть общей и супружеской жизни — чистое, глубокое и спокойное понимание человека, с которым ты засыпаешь и просыпаешься каждый день.

В некоторых парах выяснялось, что за десять лет брака женщина никогда не получала оргазм во время полового акта. Представьте, десять лет человек имитировал и не знал этих чувств.

Сейчас очень много женщин, с началом полномасштабной войны выехавших за границу. Часть из них изменила своим мужчинам. Почему? Могло быть много причин так поступить. Есть женщины, решившие просто закончить отношения и строить новую жизнь.

А есть мужчины, которые остались здесь сами и поняли, что для них это более комфортная среда, чем семья. Некоторые уже начали новые отношения, и за это не надо никого осуждать.

У каждого своя боль и причины тех или иных поступков.

— Пары, с которыми мне приходилось работать во время войны, прошли действительно тяжелый эмоциональный и физический путь. Но есть те, кто, несмотря ни на что, смогли выйти навстречу друг другу и обойти развод. К ним словно вернулся конфетно-букетный период.

Чтобы понять другого человека, порой приходится начинать с себя: многие и во взрослом возрасте не знают, чего действительно хотят. И тогда на помощь приходят индивидуальные терапии.

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