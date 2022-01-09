Хто така “запасна” жінка і чим небезпечна жертовність у стосунках — пояснює психологиня

Здається, що з жінка з високим інтелектом, широким кругозором і душевною глибиною здатна відрізнити здорові стосунки від руйнівних.

Однак так трапляється не завжди. Часто жінка не помічає, що під маскою кохання ховається її одержимість чоловіком та нездорова прихильність до нього.

А ще того, що перспектив у цих стосунків немає, адже для свого партнера вона лише запасний варіант.

Тож як не стати “запасною жінкою” — класичним взірцем співзалежних стосунків, розповіла соціологиня і психологиня Юлія Медведєва.

Як поводить себе у стосунках “запасна жінка”?

За словами експертки, такі жінки готові прощати зради, нехтування собою і приймуть об’єкт свого кохання чи не в комі, без рук та ніг.

У звичайних стосунках їм “нудно”. Вони кладуть себе буквально на вівтар почуття, а жертовність вважають єдиною чеснотою кохання.

Про це пише в своєму Instagram психолог Юлія Медведєва.

До такої жінки приходять за порадою, щоб вилити душу чи попросити про допомогу. Водночас, радісними моментами діляться украй рідко.

Така жінка неймовірно щаслива, що проведе хоча б один вечір із коханим. А коли той піде, то буде віддано його чекати, полірувати до блиску свій невротизм і повільно згоряти в полум’ї низької самооцінки.

Чим загрожує нездорова жертовність у стосунках?

За словами фахівчині, яскравим прикладом таких деструктивних стосунків є зв’язок Сергія Єсеніна та Галини Беніславської.

Так поет повертався до Галини у найважчі моменти свого життя та у перервах між шлюбами. А попри те, що жив у її квартирі, безсоромно наводив туди коханок.

Коли ж одружився з танцівницею Айседорою Дункан, відправляв жінці листи, у яких просив дочекатися його.

Чоловік був маніпулятором найвищої проби і розплачувався жіночими серцями в задушливих шинках, – відзначає психологиня. Вона додає:

На жаль, у таких історій не буває хепі-ендів. Запасний аеродром на те й запасний, що не головний.

Так і Галина знову дочекалася поета, а він знову одружився. Цього разу з онукою письменника Льва Толстого, через що нещасна Галя потрапила до психіатричної лікарні з нервовим зривом.

І навіть після цього не припинила спілкування зі зрадником. Жила весь час на околиці чужого життя без найменшого співчуття та жалості до себе.

А після смерті поета застрелилася на його могилі.

На щастя, таким трагедіям можна запобігти, якщо озброїтися необхідними знаннями про стосунки. Для цього рекомендуємо почитати, як не потрапити на гачок маніпулятора.