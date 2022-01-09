Кто такая “запасная” женщина и чем опасна жертвенность в отношениях — объясняет психолог

Кажется, что женщина с высоким интеллектом, широким кругозором и душевной глубиной способна отличить здоровые отношения от разрушительных.

Однако так случается не всегда. Часто женщина не замечает, что под маской любви скрывается ее одержимость мужчиной и нездоровая привязанность к нему.

А еще того, что перспектив у этих отношений нет, ведь для своего партнера она лишь запасной вариант.

Как не стать “запасной женщиной” — классическим образцом созависимых отношений, рассказала социолог и психолог Юлия Медведева.

Как ведет себя в отношениях “запасная женщина”?

По словам эксперта, такие женщины готовы прощать измены, пренебрежение собой и примут объект своей любви чуть ли не в коме, без рук и ног.

В обычных отношениях им “скучно”. Они кладут себя буквально на алтарь чувства, а жертвенность считают единственной добродетелью любви.

Об этом пишет в своем Instagram психолог Юлия Медведева.

К такой женщине приходят за советом, чтобы излить душу или попросить о помощи. В то же время, радостными моментами делятся крайне редко.

Такая женщина невероятно счастлива, что проведет хотя бы один вечер с любимым. А когда тот уйдет, будет предано его ждать, полировать до блеска свой невротизм и медленно сгорать в пламени низкой самооценки.

Чем опасна нездоровая жертвенность в отношениях?

Как говорит психолог, ярким примером таких деструктивных отношений является связь Сергея Есенина и Галины Бениславской.

Так поэт возвращался к Галине в самые трудные моменты своей жизни и в перерывах между браками. А несмотря на то, что жил в ее квартире, беззастенчиво водил туда любовниц.

После женитьбы на танцовщице Айседоре Дункан, отправлял женщине письма, в которых просил дождаться его.

Мужчина был манипулятором высокой пробы и расплачивался женскими сердцами в душных кабаках, — отмечает Юлия Медведева. Она добавляет:

К сожалению, у таких историй не бывает хэппи-эндов. Запасной аэродром на то и запасной, что не главный.

Так и Галина снова дождалась поэта, а он снова женился. На этот раз на внучке писателя Льва Толстого, из-за чего несчастная Галя попала в психиатрическую больницу с нервным срывом.

И даже после этого не прервала общение с предателем. Жила все время на окраине чужой жизни без малейшего сострадания и жалости к себе.

А после смерти поэта застрелилась на его могиле.

К счастью, такие трагедии можно предотвратить, если вооружится необходимыми знаниями об отношениях. Для этого советуем почитать, как не попасть на крючок манипулятора.