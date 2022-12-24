Для дошкольников и детей старшего возраста: стихи на Новый год о зиме, елке и празднике на украинском

Новый год — праздник для детей. Именно в это время малыши хотят выучить стишки о зиме, Святом Николае, елке и рассказывать в кругу родных и близких, чтобы похвастаться: вот, как много знает!

Вікна-новини собрали для тебя и малышей красивые стихи про Новый год на украинском языке.

Стихи на Новый год для детей трех – пяти лет

Білий снігу, сніженьку,

Простели доріженьку

Від хати до хати —

Новий рік стрічати.

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***

Ой ялинко зелененька,

Ти була колись маленька,

А тепер ти ось така:

І висока, і струнка.

***

Ой, летять, летять сніжинки

На будинки, на ялинки,

На дороги, на поля —

Біла-біла вся земля!

Сніг лапатий, сніговій…

Здрастуй, свято — рік Новий!

***

Довго думав носоріг,

Що вдягнуть на Новий рік?

Буде маскарадний бал,

Там казковий карнавал.

“Мабуть, я вдягнусь на свято

У костюмчик зайченяти”.

Та чомусь на карнавалі

Носорога впізнавали.

***

Ну й бо ж снігу намело —

Стало білим все село.

Біла стежка, біла річка,

Біла вишня і смерічка,

Біла хата, білі коні,

Тільки носики червоні.

Стихи на Новый год для детей младшего школьного возраста

Через поле, через ліс,

З пагорба в долину

Подарунки зайчик віз

Діткам на ялинку.

Їхав навіть уночі,

Не боявсь нічого,

Бо летіли два сичі

Попереду нього.

І освітлювали путь

Очі їх — вуглинки.

Подарунки привезуть

Вчасно на ялинку.

***

Серед неба й зірочок

Поспішає літачок.

За штурвалом Новий рік

Починає часу лік.

Ми старий рік проводжаємо,

Пам’ятати нас бажаємо.

Закінчив він свій політ —

Облетів усенький світ!

Новий рік приніс сніги,

Все прикрасив навкруги.

З ним підемо крок за кроком

Всіх вітати з Новим роком!

***

В лісі випав білий сніг,

Наступає новий Рік.

Стали думати звірята,

Як зустріти добре свято.

— Ось ялинка зелененька,

Ні велика, ні маленька.

Ми прикрасимо її,

Заспіваємо пісні.

Білка принесла горішки,

Їжачок гриби та шишки,

Ведмежатко — пряники

Та смачні медяники.

Дятли, снігурі й синиці

Посідали на ялинці.

І сказали: “Пишну хвою

Ми прикрасимо собою”.

Дуже гарна і розкішна

У звірят ялинка вийшла!

***

Усе засипав білий сніг.

А з ним — відлига на поріг.

І ми в дворі, де я живу,

Зліпили казку снігову.

Ось ведмідь — товстий дивак —

Сніжку пробує на смак.

Ось вовчисько-м’ясолюб

Зирить, взять кого на зуб…

Ось лисичка гостровуха

Гороб’ячий щебет слуха.

Ось зайчиська куцохвості

Всіх запрошують у гості.

А оце — сніговик,

В цілім світі мандрівник.

В капелюх його вберем,

Буде в нас він казкарем!

Новогодние стихи для детей старшего школьного возраста

Вас вітаю з Новим роком!

Хай невпинним тихим кроком

Білий та пухнастий сніг

Щастя сипле на поріг!

Хай у Вас збувається

Все, чого бажається!

Хай здоров’я не покине

І добробут в хату лине!

***

Ще з дитинства люблю я це свято:

За вікном сніговиця реве,

Візерунки на вікнах морозні,

В небі місяць, мов човен, пливе.

Зірочки заглядають у хату,

Білий сніг у віконце летить,

Розуміють дорослі й малята:

На землі править диво в цю мить!

Дивовижна ця ніч та чарівна,

Кажуть, казка в цю мить ожива.

Це бува о 12 рівно,

Як промовиш чарівні слова!

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