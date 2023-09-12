Добавь страсти! 12 сексуальных игр для стеснительных партнеров

В современном мире интим может быть разным, и для многих пар важно находить новые способы поддерживать страсть в отношениях. Однако не все готовы сразу же экспериментировать в сексе, ведь кто-то может испытывать дискомфорт или неловкость. Именно для таких людей существуют секс-игры для стеснительных. Они могут помочь партнерам открываться друг перед другом, развивая при этом доверие и комфорт.

Поэтому издание Elle создало подборку из 12 секс-игр. Подробнее о них — далее в материале.

12 сексуальных игр для застенчивых

Глядя в глаза

Сядь перед любимым человеком и посмотри ему прямо в глаза, стараясь синхронизировать ваше дыхание и не отводить взгляд. Так вы с партнером можете почувствовать прилив возбуждения. Теперь остается лишь вопрос, кто из вас не удержится и начнет первым касаться или целовать?

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Тесные объятия

Обними своего партнера или партнершу и держите его так пять минут, независимо от того, в каком вы находитесь в положении — как комфортно. Со временем вы почувствуете, как даже ваши сердца стучат в унисон.

Письмо

Запиши на листе свои самые интимные фантазии и отправь это письмо своему любимому. Когда он получит твое сообщение — ответ придет непременно.

Грязные танцы

Предложи своему любимому посетить не просто дискотеку, а занятия по горячей бачаты или страстному танго. Даже одно занятие позволит вам хорошо развлечься. Затем дома можете практиковать изученные движения, но уже без одежды.

На грани

Подумай, насколько вы с любимым человеком можете приблизиться к кульминации ощущений, но при этом не давая их достичь? Попробуй на несколько секунд отдалиться от любимого человека, успокоиться и начать все сначала, балансируя на грани кульминации как можно дольше.

Игра в слова

Позволь партнеру или партнерше связать тебя с помощью слов. Пусть он или она инструктирует, где тебе расположиться или как двигаться, а твоя задача — следовать этим приказам.

Сосредоточенность на прикосновении

Известно, что когда мы притупляем одно из своих чувств, другие больше обостряются. Таким способом ты можешь предложить любимому человеку надеть наушники с шумоизоляцией, прежде чем ты начнешь его касаться. И для профессионалов: можно еще и завязать глаза.

Карты на стол

Возьмите игральные карты и тяните по очереди какая масть выпадет:

пика — массаж для тебя;

трефа — поцелуй;

бубна — любимый(-ая) использует только руки;

черва — действует только губами.

От номинала карты зависит время. То есть цифра на карте указывает на продолжительность действия в секундах.

Соблазнительные ассоциации

Выберите слово, которое оба из вас ассоциируется со страстью. Пусть один человек высказывает первое, что приходит на ум, а второй реагирует на это, продолжая цепочку ассоциаций. Старайтесь менять интонацию при каждом слове.

Карнавал

Приобрети для себя и любимого человека соблазнительные маски и наряды. Попробуйте в них заняться сексом и следите за ощущениями. При желании можно добавить музыку, романтическое освещение или танцы; вход на ночной карнавал разрешен только по приглашениям.

Викторина

Это отличный способ выяснить сокровенные желания партнера. Задайте друг другу 20 вопросов, на которые можно ответить только да или нет. Отвечающему не нужно раскрывать все подробности. Например, вопрос хочешь ли ты это делать на вершине горы во время сумерек? — Конечно!

Как в зеркале

Расположись напротив партнера и начни касаться своего тела. Пусть твой партнер повторяет каждое твое действие, как будто ты смотришь в зеркало.

Ранее мы рассказывали об анальном сексе: что это такое, как к нему подготовиться и какие существуют риски.

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