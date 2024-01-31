Забота о родных: что такое домашний уход за пожилыми людьми и как оформить

К сожалению, все мы стареем. У кого-то старость проходит хорошо, и он/она могут сами позаботиться о себе и помочь другим, а кто-то не может обойтись без заботы.
По состоянию на 2022 год, без учета данных с оккупированных территорий, в Украине проживало 10,1 млн граждан в возрасте от 60 лет. Процент пожилых людей может расти, ведь многие молодые люди выехали из Украины и могут не вернуться.
Пожилые люди нуждаются в уходе и помощи. Большинство из них не хотят покидать свои дома и переезжать в дом престарелых. Одной из причин, почему люди не хотят этого делать, является то, что они боятся, что их семья перестанет их посещать, пишет The Gardian. Для многих покинуть свой дом может быть столь же травматично, как и потеря близких.
Поэтому здесь может помочь домашний уход. Что это такое и как помогает пожилым людям, узнаешь в материале.
Домашний уход — это общий термин, охватывающий всю помощь, которая может потребоваться пожилому или больному человеку в течение дня. Это может касаться как помощи встать с кровати и дойти до туалета, так и в приеме лекарств, уборке и приготовлении пищи. Ведь даже самые простые действия могут стать самыми сложными для пожилых людей.
Для домашнего ухода родные могут нанимать специального человека, если не могут делать это самостоятельно. Специалист выполняет задания — от покупок и работы по дому до посещения врачей и помощи при госпитализации.
Часто таких специалистов могут нанимать для помощи людям с болезнью Паркинсона, деменцией, резким ухудшением зрения или слуха, потерей подвижности.
Фото: Pexels
Согласно закону Украины О социальных услугах, определенные лица имеют право на одну из социальных услуг — постоянный уход за лицами. Категории лиц, имеющих на это право:
Предоставлять такие услуги могут как на профессиональной основе, а именно — субъекты, находящиеся в Реестре тех, кто предоставляет социальные услуги, так и члены семьи не имеющие специальной подготовки, но проживающие вместе с лицом и имеют общий быт.
Если совершать уход хочет и имеет возможность член семьи, он может официально оформить это, собрав все необходимые документы и обратившись с заявлением в уполномоченный орган социальной защиты.
Чтобы оформить постоянный уход за лицом, нужно обратиться в орган опеки и предоставить следующие документы:
Если речь идет о дееспособном лице, которое может осознавать свои действия, однако требует ухода в связи с состоянием здоровья, требуется его обязательное согласие.
Поэтому, когда речь идет о пенсионере, он также должен написать заявление о том, чтобы назначили лицо, которое будет оказывать ему постоянный уход.
Поэтому, когда речь идет о пенсионере, он также должен написать заявление о том, чтобы назначили лицо, которое будет оказывать ему постоянный уход.
Также домашний уход могут проводить благотворительные организации. Например, одной из таких в Украине является Общество Красного Креста Украины.
С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину организация масштабировала деятельность по уходу на дому. Сейчас социальные помощники на всей территории Украины оказывают помощь и поддерживают более 5500 подопечных.
Работники оказывают помощь по бытовым делам, помогают решать социальные вопросы (сопровождение к врачу, закупка и доставка продуктов, воды и других базовых товаров, помощь в оплате коммунальных услуг и т.п.), оказывают гигиенические услуги, а также общаются и эмоционально поддерживают подопечных.
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