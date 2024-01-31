Забота о родных: что такое домашний уход за пожилыми людьми и как оформить

К сожалению, все мы стареем. У кого-то старость проходит хорошо, и он/она могут сами позаботиться о себе и помочь другим, а кто-то не может обойтись без заботы.

По состоянию на 2022 год, без учета данных с оккупированных территорий, в Украине проживало 10,1 млн граждан в возрасте от 60 лет. Процент пожилых людей может расти, ведь многие молодые люди выехали из Украины и могут не вернуться.

Пожилые люди нуждаются в уходе и помощи. Большинство из них не хотят покидать свои дома и переезжать в дом престарелых. Одной из причин, почему люди не хотят этого делать, является то, что они боятся, что их семья перестанет их посещать, пишет The Gardian. Для многих покинуть свой дом может быть столь же травматично, как и потеря близких.

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Поэтому здесь может помочь домашний уход. Что это такое и как помогает пожилым людям, узнаешь в материале.

Что такое домашний уход за пожилыми людьми

Домашний уход — это общий термин, охватывающий всю помощь, которая может потребоваться пожилому или больному человеку в течение дня. Это может касаться как помощи встать с кровати и дойти до туалета, так и в приеме лекарств, уборке и приготовлении пищи. Ведь даже самые простые действия могут стать самыми сложными для пожилых людей.

Для домашнего ухода родные могут нанимать специального человека, если не могут делать это самостоятельно. Специалист выполняет задания — от покупок и работы по дому до посещения врачей и помощи при госпитализации.

Часто таких специалистов могут нанимать для помощи людям с болезнью Паркинсона, деменцией, резким ухудшением зрения или слуха, потерей подвижности.

Домашний уход за пожилыми людьми в Украине

Согласно закону Украины О социальных услугах, определенные лица имеют право на одну из социальных услуг — постоянный уход за лицами. Категории лиц, имеющих на это право:

дети с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста и совершеннолетние лица, имеющие инвалидность с детства;

граждане, достигшие 80 лет;

лица с инвалидностью I или II группы, которые получили заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о том, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе;

люди, которые по причине болезни или других обстоятельств не способны к самообслуживанию.

Предоставлять такие услуги могут как на профессиональной основе, а именно — субъекты, находящиеся в Реестре тех, кто предоставляет социальные услуги, так и члены семьи не имеющие специальной подготовки, но проживающие вместе с лицом и имеют общий быт.

Если совершать уход хочет и имеет возможность член семьи, он может официально оформить это, собрав все необходимые документы и обратившись с заявлением в уполномоченный орган социальной защиты.

Как оформить постоянный уход

Чтобы оформить постоянный уход за лицом, нужно обратиться в орган опеки и предоставить следующие документы:

заявление о том, что ты хочешь осуществлять постоянный уход за определенным лицом;

твой паспорт (необходим как оригинал, так и копия);

паспорт лица, за которым будет осуществляться уход;

медицинская справка. Важно, чтобы лицо, желающее осуществлять такой уход, само владело достаточным для этого здоровьем;

справка о регистрации твоего места жительства;

документы о праве собственности на имущество или право пользования им;

справка врачебной комиссии, подтверждающая то, что в связи со своим состоянием здоровья лицо нуждается в постоянном уходе.

Если речь идет о дееспособном лице, которое может осознавать свои действия, однако требует ухода в связи с состоянием здоровья, требуется его обязательное согласие.

Поэтому, когда речь идет о пенсионере, он также должен написать заявление о том, чтобы назначили лицо, которое будет оказывать ему постоянный уход.

Также домашний уход могут проводить благотворительные организации. Например, одной из таких в Украине является Общество Красного Креста Украины.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину организация масштабировала деятельность по уходу на дому. Сейчас социальные помощники на всей территории Украины оказывают помощь и поддерживают более 5500 подопечных.

Работники оказывают помощь по бытовым делам, помогают решать социальные вопросы (сопровождение к врачу, закупка и доставка продуктов, воды и других базовых товаров, помощь в оплате коммунальных услуг и т.п.), оказывают гигиенические услуги, а также общаются и эмоционально поддерживают подопечных.

Пожилые люди могут получать бесплатную медицинскую помощь. Ранее мы рассказывали, какие медицинские услуги бесплатно могут получать пожилые люди.

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