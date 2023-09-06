Чтобы подарить семью и заботу. Кто может быть опекуном пожилого человека — полный перечень лиц

В довольно нестабильные и тяжелые для страны времена многие пожилые люди остаются одинокими и без родных, кто мог бы за ними ухаживать.

Если ты хочешь стать опекуном пожилого человека, в нашем материале рассказываем, кто имеет на это право и при каких условиях можно оформить опекунство.

Кто может быть опекуном пожилого человека: перечень лиц

Первое, что следует знать, опеку или попечительство можно установить за людьми, признанными недееспособными или с ограниченной дееспособностью.

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Это лица с инвалидностью I или II группы, пожилые люди с когнитивными нарушениями, люди 80+ лет, неизлечимо больные люди, которые не способны самостоятельно двигаться или удовлетворять свои потребности.

На роль опекуна или попечителя может претендовать совершеннолетний человек с полной дееспособностью. Для оформления опеки потребуется прохождение медицинского осмотра и специальных подготовительных курсов.

Кто может быть опекуном пожилого человека:

родственники, проживающие с лицом, нуждающимся в опеке, на одной жилой площади;

родные родители, дети, братья и сестры лица, нуждающегося в опеке, независимо от места жительства или регистрации;

другие совершеннолетние и полностью дееспособные лица;

территориальные органы опеки и попечительства;

психиатрические медицинские учреждения.

Если дееспособность человека ограничена — ему назначается попечитель. Если же лицо полностью недееспособно — опекун.

Не могут быть опекунами люди, которые:

имеют серьезные заболевания (туберкулез 1-2 стадии, психические и поведенческие нарушения, злокачественные новообразования последних стадий, инфекции);

имеют инвалидность I группы;

были лишены родительских прав из-за добровольного отказа или судебного решения;

имеют алкогольную или наркотическую зависимость;

имеют непогашенную судимость по статье УК Украины;

имеют судимость по статьям, направленным против жизни, свободы и здоровья граждан.

Раньше мы рассказывали, как оформить опеку над матерью.

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