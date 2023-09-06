Чтобы подарить семью и заботу. Кто может быть опекуном пожилого человека — полный перечень лиц

В довольно нестабильные и тяжелые для страны времена многие пожилые люди остаются одинокими и без родных, кто мог бы за ними ухаживать.
Если ты хочешь стать опекуном пожилого человека, в нашем материале рассказываем, кто имеет на это право и при каких условиях можно оформить опекунство.
Первое, что следует знать, опеку или попечительство можно установить за людьми, признанными недееспособными или с ограниченной дееспособностью.
Это лица с инвалидностью I или II группы, пожилые люди с когнитивными нарушениями, люди 80+ лет, неизлечимо больные люди, которые не способны самостоятельно двигаться или удовлетворять свои потребности.
На роль опекуна или попечителя может претендовать совершеннолетний человек с полной дееспособностью. Для оформления опеки потребуется прохождение медицинского осмотра и специальных подготовительных курсов.
Кто может быть опекуном пожилого человека:
Если дееспособность человека ограничена — ему назначается попечитель. Если же лицо полностью недееспособно — опекун.
Не могут быть опекунами люди, которые:
Раньше мы рассказывали, как оформить опеку над матерью.
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