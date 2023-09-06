Аби подарувати родину та турботу. Хто може бути опікуном людини похилого віку — повний перелік осіб

У досить нестабільні та важкі для країни часи багато людей похилого віку залишаються самотніми та без рідних, хто міг би їх доглядати.
Якщо ти хочеш стати опікуном літньої людини, в нашому матеріалі розповідаємо, хто має на це право та за яких умов можна оформити опікунство.
Перше, що слід знати, опіку чи піклування можна встановити за людьми, яких визнано недієздатними чи з обмеженою дієздатністю.
Це особи з інвалідністю I чи ІІ групи, люди похилого віку з когнітивними порушеннями, люди 80+ років, невиліковно хворі люди, які не здатні самостійно рухатися чи задовольняти свої потреби.
На роль опікуна чи піклувальника може претендувати повнолітня людина з повною дієздатністю. Для оформлення опіки знадобиться проходження медичного огляду та спеціальних підготовчих курсів.
Хто може бути опікуном людини похилого віку:
Якщо дієздатність людини обмежена — їй призначається піклувальник. Якщо ж особа повністю недієздатна — опікун.
Не можуть бути опікунами люди, що:
Раніше ми розповідали, як оформити опікунство над матір’ю.
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