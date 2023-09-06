Аби подарувати родину та турботу. Хто може бути опікуном людини похилого віку — повний перелік осіб

У досить нестабільні та важкі для країни часи багато людей похилого віку залишаються самотніми та без рідних, хто міг би їх доглядати.

Якщо ти хочеш стати опікуном літньої людини, в нашому матеріалі розповідаємо, хто має на це право та за яких умов можна оформити опікунство.

Хто може бути опікуном людини похилого віку: перелік осіб

Перше, що слід знати, опіку чи піклування можна встановити за людьми, яких визнано недієздатними чи з обмеженою дієздатністю.

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Це особи з інвалідністю I чи ІІ групи, люди похилого віку з когнітивними порушеннями, люди 80+ років, невиліковно хворі люди, які не здатні самостійно рухатися чи задовольняти свої потреби.

На роль опікуна чи піклувальника може претендувати повнолітня людина з повною дієздатністю. Для оформлення опіки знадобиться проходження медичного огляду та спеціальних підготовчих курсів.

Хто може бути опікуном людини похилого віку:

родичі, що проживають з особою, яка потребує опіки, на одній житловій площі;

рідні батьки, діти, брати та сестри особи, яка потребує опіки, незалежно від місця проживання чи реєстрації;

інші повнолітні та повністю дієздатні особи;

територіальні органи опіки та піклування;

психіатричні медичні установи.

Якщо дієздатність людини обмежена — їй призначається піклувальник. Якщо ж особа повністю недієздатна — опікун.

Не можуть бути опікунами люди, що:

мають серйозні захворювання (туберкульоз 1-2 стадії, психічні та поведінкові розлади, злоякісні новоутворення останніх стадій, інфекції);

мають інвалідність І групи;

були позбавлені батьківських прав через добровільну відмову або судове рішення;

мають алкогольну чи наркотичну залежність;

мають непогашену судимість за будь-якою статтею КК України;

мають судимість за статтями, спрямованим проти життя, свободи і здоров’я громадян.

Раніше ми розповідали, як оформити опікунство над матір’ю.

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