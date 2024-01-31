Турбота про рідних: що таке домашній догляд за людьми похилого віку та як оформити

На жаль, усі ми старішаємо. У когось старість проходить добре, і він/вона самі можуть попіклуватися про себе та ще й допомогти іншим, а хтось не може обійтися без піклування.

Станом на 2022 рік, без урахування даних з окупованих територій, в Україні проживало 10,1 млн громадян віком від 60 років. Відсоток людей похилого віку може зростати, адже багато молодих людей виїхало з України та можуть не повернутися.

Літні люди потребують догляду та допомоги. Більшість з них не хочуть покидати домівки та переїжджати до будинку літніх людей. Однією з причин, чому люди не хочуть це робити, є те, що вони бояться, що їхня родина перестане їх відвідувати, пише The Gardian. Для багатьох покинути свій дім може бути так само травматично, як і втрата близької людини.

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Тому тут може допомогти домашній догляд. Що це таке та як допомагає літнім людям, дізнаєшся у матеріалі.

Що таке домашній догляд за людьми похилого віку

Домашній догляд — це загальний термін, який охоплює всю допомогу, яка може знадобитися літній або хворій людині протягом дня. Це може стосуватися як допомоги встати з ліжка й дійти до туалету, так і у прийманні ліків, прибиранні та готуванні їжі. Адже навіть найпростіші дії можуть стати найскладнішими для літніх людей.

Для домашнього догляду рідні можуть наймати спеціальну людину, якщо не мають змоги робити це самостійно. Спеціаліст виконує завдання — від покупок і роботи по дому до відвідування лікарів та допомоги при госпіталізації.

Часто таких спеціалістів можуть наймати для допомоги людям з хворобою Паркінсона, деменцією, різким погіршенням зору або слуху, втратою рухливості тощо.

Домашній догляд за людьми похилого віку в Україні

Згідно з законом України Про соціальні послуги, певні особи мають право на одну з соціальних послуг — постійний догляд за особами. Категорії осіб, які мають на це право:

діти з інвалідністю до досягнення 18-річного віку та повнолітні особи, що мають інвалідність з дитинства;

громадяни, які досягли 80 років;

особи з інвалідністю І чи II групи, які отримали висновок лікарської комісії медичного закладу про те, що вони потребують постійного стороннього догляду;

люди, які внаслідок хвороби або інших обставин не здатні до самообслуговування.

Надавати такі послуги можуть як на професійній основі, а саме — суб’єкти, які наявні у Реєстрі надавачів соціальних послуг, так і члени сім’ї, які не мають спеціальної підготовки, але проживають разом з особою та мають спільний побут.

Якщо здійснювати догляд хоче та має можливість член сім’ї людини, він може офіційно оформити це, зібравши усі необхідні документи та звернувшись із заявою до уповноваженого органу соціального захисту.

Як оформити постійний догляд

Щоб оформити постійний догляд за особою, потрібно звернутися до органу опіки та надати необхідні документи:

заява про те, що ти хочеш здійснювати постійний догляд за певною особою;

твій паспорт (потрібен як оригінал, так і копія);

паспорт особи, за якою буде здійснюватися догляд;

медична довідка. Важливо, аби особа, яка хоче здійснювати такий догляд, сама володіла достатнім для цього здоров’ям;

довідка щодо реєстрації твого місця проживання;

документи щодо права власності на майно або право користування ним;

довідка лікарської комісії, яка підтверджує те, що у зв’язку зі своїм станом здоров’я особа має потребу в постійному догляді.

Якщо йдеться про дієздатну особу, яка може усвідомлювати свої дії, однак потребує догляду у зв’язку зі станом здоров’я, потрібна її обов’язкова згода.

Тому, коли мова про пенсіонера, він також має написати заяву про те, аби призначили особу, котра надаватиме йому постійний догляд.

Також домашній догляд можуть проводити благодійні організації. Наприклад, одною із таких в Україні є Товариство Червоного Хреста України.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну організація масштабувала діяльність догляду вдома. Зараз соціальні помічники по всій території України надають допомогу та підтримують понад 5500 підопічних.

Працівники надають допомогу у побутових справах, допомагають розв’язувати соціальні питання (супровід до лікаря; закупівля та доставлення продуктів, води та інших базових товарів, допомога в оплаті комунальних послуг тощо), надають гігієнічні послуги, а також спілкуються та емоційно підтримують підопічних.

Люди похилого віку можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу. Раніше ми розповідали, які медичні послуги безкоштовно можуть отримувати люди похилого віку.

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