Измена или эмоциональная разрядка? Почему твой партнер все еще сидит на Tinder

Супружеская жизнь не похожа на курорт. Этот институт семьи не двинется в счастливую гавань взаимопомощи и согласия без кропотливой работы. Более того, придется столкнуться со ссорами, недоразумениями и бытом.

Без качественно выстроенной коммуникации все эти опасности буквально толкают влюбленных в пропасть эмоциональной дистанции, взаимных обид и, наконец, объятия других отношений.

Но что такое измена? Можно ли считать переписки с другими супружеской изменой, что побуждает партнеров завести профиль на сайте знакомств и с какого момента виртуальная измена превращается в реальную?

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Все эти непростые, местами философские вопросы разобрала психотерапевт Мария Кульчицкая и автор колонки в издании Elle Ирина Гвасалия.

Измена по упрощенной системе: почему твой партнер сидит на Tinder

Современный мир и технологический прогресс упростил не только бытовую жизнь, но и социальную коммуникацию.

Сейчас с помощью телефона можно заказать еду, одежду, записаться на массаж, снять квартиру или забронировать билеты на другой конец света.

Также всего за несколько кликов в удобных и красиво оформленных приложениях, таких как Tinder, Pure, Down, и даже Facebook, можно легко найти человека, который готов к пикантной переписке и обсуждению самых сокровенных желаний.

Раньше для этого понадобилось бы немало времени и осторожности. Надо было понять, действительно ли кто-то готов пойти на такое, прежде чем решиться на действия.

Сейчас все, на что готов и рассчитывает человек, видно на странице его профиля на одном из сайтов знакомств. Поэтому самой сложной задачей становится определиться: свайпать влево или вправо.

Такая система помогла не одному одинокому человеку найти свою любовь. Однако что побуждает женатых мужчин и женщин использовать подобные приложения, искать переписки с незнакомцами, подпуская их к интимным темам?

Ирина Гвасалия считает, что к этому побуждает то, что в сети можно быть кем угодно. Однако это не единственный соблазн, перед которым трудно устоять.

Змей-соблазнитель прячется в рутине

Виртуальная переписка помогает многим выйти за пределы рутины и в то же время ни к чему не обязывает. Таким простым и быстрым способом можно почувствовать себя легко и безмятежно, сексуально и привлекательно.

Все начинается постепенно, безобидная подписка на интересного человека и такие же безобидные обмены ругательствами, мыслями, флиртом.

В конце концов, все идет к тому, что так и не терпится рассказать незнакомцу за несколько сотен километров от тебя все самые сокровенные интимные секреты.

Все безопасно, ведь реальная встреча при таких условиях состоится с той же вероятностью, что и секс, скажем, с любимым(-ой) актером/актрисой.

Чего этот человек ищет на самом деле — бегства от рутины.

Возможно, он хочет рассказать о своих любимых позах кому-нибудь, кто о них не знает. Ведь реальный партнер уже успел изучить наизусть все алгоритмы удовольствия и исследовал все сантиметры тела.

Но часто проблема скрывается далеко за пределами супружеской кровати. Быт и рутина иногда просто уничтожают чувства так, что появляется желание от них убежать.

Дополнительным бонусом фантазий и диалогов на стороне становится сила и энергия, которая определенным образом стимулирует реальные отношения.

Но следует помнить и об опасностях. Когда ты чувствуешь, что поддаешься романтике виртуального флирта и с головой ныряешь в новое вовлечение, то пора бить тревогу.

Это верное проявление реальных проблем в отношениях и попыток компенсировать недостаток настоящей эмоциональной близости.

С какого момента виртуальная измена считается реальной

То, что считать изменой, а что нет — индивидуальный вопрос, на который нет правильного ответа или установленной нормы. В 21 веке эту норму и предел определяет для себя каждый самостоятельно, главное не забыть обсудить свое видение с партнером.

Так считает и психотерапевт Мария Кульчицкая. Она утверждает, что для каждой пары понятие измены выглядит по-своему.

Кто-то не сможет смириться с лайком под фотографией человека противоположного пола, а для кого-то будут приемлемы даже свободные отношения, где интимный контакт с другими — это необходимая разрядка.

Важно помнить, что никто не имеет права осуждать или давать оценку нормам друг друга. Ведь тело партнера не собственность, оно принадлежит только ему.

— Здоровые отношения предполагают встречу не двух половинок, а двух полноценных людей, которые не нуждаются в правах собственности на партнера и уважают его пределы, — говорит Мария.

И все же мы можем определить, приемлема ли эта норма для нас. И здесь уже одно из двух: либо принимаем этот предел и продолжаем отношения, либо нет и, соответственно, завершаем их.

Поскольку вопрос предела размыт и каждый имеет право выбрать место, где начертить красные линии, то невозможно подобрать одну формулу для всех. Поэтому с какого момента виртуальная измена считается реальной, решать каждой паре самостоятельно.

Профилактика от реальной страсти: чем переписка на стороне может быть полезна

Однако психотерапевт отметила, что все же верит в будущее пар, которые развлекаются виртуальным общением на стороне, а не начинают физические отношения в реальности.

Вспышки онлайн-страсти не смертельны и вполне допустимы как профилактика от погружения в реальную страсть. Секс-переписка может быть также эмоциональной разгрузкой, — говорит эксперт.

В то время как обмен фото и видео — это уже больше, чем затея. Ведь есть риск подпустить свой восторг слишком близко, тем самым приближая его к реальности.

Личная встреча уже полностью подводит к точке невозврата. Главное, не обманывай себя — просто кофе дело не кончится.

— Вступление в интимную связь за пределами супружеской спальни — это факт измены. Но за нее, по всем законам психологии, ответственность несут оба, — отметила эксперт.

Поскольку дело не в самой измене, а в том, как выстроены отношения и как партнеры умеют справляться с кризисами в них. Помни, что никто кроме тебя не сможет уладить конфликт, найти компромисс, научиться коммуницировать.

В сообщениях любимого(-ой) не будет ответа, как спасти отношения или хотя бы намека на причину кризиса. Все ответы уже есть в тебе. Придется посмотреть на них, признать и искать решения внутри тебя и твоего союза.

Измены, интриги, скандалы — все это раскачивает эмоциональные качели. Однако в результате такие аттракционы не принесут счастья, только разочарование и боль. Что действительно важно в супружеской жизни — выстроить здоровые отношения.

Мы рассказали про десять признаков здоровых отношений, так что ты можешь проверить, насколько твои отношения с партнером здоровы.

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