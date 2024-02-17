Все начинается с детства. Как мы выбираем партнера(-шу) для отношений и что на это влияет

Начальный опыт межличностного взаимодействия в детстве закладывает фундамент для будущих отношений. С самых первых моментов жизни, взаимодействия с ближайшими взрослыми не только формируют наши первые эмоциональные связи, но и закладывают основу для того, как мы будем выбирать партнеров во взрослой жизни. Подробнее об этом рассказала психоаналитик Ольга Корбут для издания WoMo.

Как мы выбираем партнера(-шу)

Для начала представим малыша, который впервые взаимодействует с окружением. Забота о нем ложится на плечи родных — родителей, бабушки или дедушки, опекунов или других важных людей в его жизни.

Наблюдая за ними, он переживает эмоции, которые откладываются в его сознании в виде ярких изображений или ощущений.

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Как следствие, это создает внутренние образы — психические отпечатки взаимодействия с людьми, которые ложатся в основу наших будущих отношений.

Важно также отметить, что эти образы могут быть разнообразными и не всегда приятными, например, можно рассмотреть случай мужчины, который бессознательно выбирает в партнеры холодную и эмоционально отдаленную женщину, поскольку он не знаком с другим типом отношений. Это, возможно, из-за дистанционного поведения своей матери в детстве.

Поэтому, когда мы сталкиваемся с уже знакомым поведением во взрослой жизни — оно кажется едино правильным вариантом для человека.

Однако человеческая психика чрезвычайно сложная, и выбор партнера не всегда происходит настолько прямолинейно и закономерно.

Часто наши отношения состоят из некоего набора идентификаций с различными важными лицами, которых мы встречаем в течение жизни.

Как правило, основное влияние на нас оказывают те, кто был рядом до нашего шестилетнего возраста, — отмечает психоаналитик.

Однако ситуация усложняется, когда родители подают разные модели поведения. К примеру, как в случае с любящим, но часто отсутствующим отцом, и матерью, близкой физически, но не вовлеченной в воспитание ребенка.

Ольга Корбут говорит, что мы часто ищем в партнерах определенные черты или эмоциональные характеристики, пытаясь “собрать” идеального партнера из фрагментов разных людей.

Важно понимать, что внутренние образы могут меняться под влиянием внешних факторов. Поэтому стабильные и длительные отношения могут исправить поврежденные внутренние объекты. Но начало изменений лежит в самопознании, поэтому важно обращать внимание на собственные эмоции и выборы. И если тебе сложно делать это самостоятельно — не лишним будет обратиться к специалисту за помощью.

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