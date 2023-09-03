Глоток энергии и чувств! Как не стесняться себя и найти любовь людям 50+

“Ты уже старый(-ая) для любви!” или “Тебе лучше внуков нянчить или решать кроссворды”. Если ты услышал(-а) такое в свою сторону — беги от этих людей. В нашем материале мы подробно рассказываем, как найти свою любовь в любом возрасте и почему не стоит этого стесняться.

Ты узнаешь в материале о следующем:

Почему не стоит стесняться любви в любом возрасте? Как на тебя влияют стереотипы, давление общества? Как найти свою любовь в 50+ лет? Как правильно познакомиться с человеком, и где это можно сделать? Следует ли гнаться за любовью, если не чувствуешь в этом нужды?

Почему не стоит стесняться любви в любом возрасте

Отказывать себе в настоящих и искренних эмоциях — неправильно. Однако многие факторы сегодня влияют на нас и наше желание что-либо делать или даже искать любовь.

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Это могут быть стереотипы, что “людям за 40 или 50 лет пора нянчить внуков”, а не думать о себе и собственных чувствах. Или ряд подобных, эйджистских и ограничивающих наши права и желания.

Сегодня, к счастью, нет определенного возраста, когда любовь становится постыдной, неприемлемой или какой-то другой, с отрицательной окраской. Поэтому искать ее может кто угодно и когда угодно. С другой стороны, есть только мнение общества, которое может подавлять и разочаровывать.

Задай себе логичный вопрос: почему ты должен(-а) отказываться от своего счастья, положительных эмоций, любви, искреннего собеседника и человека, которому ты интересен(-а)? Тем более если это мнение посторонних людей, которые никоим образом не влияют на твою жизнь.

Ведь любовь — это природное чувство людей, которое может стать мощным стимулом или желанием жить в сложные моменты. Это многогранное чувство, над которым трудятся оба в паре.

Да, конечно, чтобы не романтизировать это чувство и не приписывать его потребность всем людям на планете, нужно знать, что в нем нуждается не каждый из нас. Иногда любовь может быть болезненной, иметь неприятные аспекты и ранить.

Гнаться за любовью, если не чувствуешь, что хочешь этого, точно не следует. Это ведь станет действиями, которые называют “для галочки”, а не настоящими и искренними чувствами. К тому же это обман открывшегося тебе партнера.

Но если ты чувствуешь, что готов(-а) и хочешь этого, почему бы не найти свою любовь? Многие стыдятся этого, говорят, что это дело для молодежи, и таким образом обрекают себя на одиночество.

Любовь дарит человеку чувство счастья, уменьшение уровня стресса, возможность выделить важное в этой жизни. Кроме этого, это моральный и личный рост.

Иногда люди закрываются от чувств и попыток познакомиться с другими из-за предыдущего неудачного опыта в отношениях. Они боятся, что все может повториться, стать еще хуже, или боли, которую уже пережили.

Помочь себе можно путем консультации с психологом, который подскажет, как найти глубинную причину страха, работать с собственными эмоциями и личными границами, проанализировать отношения и опыт, который ты получил(-а).

После этого ты сможешь понять свои потребности и переживания, желания, ошибки и другое. А также осознать, что ты заслуживаешь любви и достойного обращения, здоровых отношений. Ты придешь к пониманию, что есть два варианта: либо дать шанс себе и новым людям в жизни, либо никогда не открыться другим и, возможно, упустить шанс на любовь.

Предыдущий негативный опыт не должен перечеркивать твое будущее. Отпусти этот этап своей жизни и дай возможность новым людям подарить тебе позитив.

Не разрешай другим людям ограничивать тебя в собственных чувствах или стремлениях. Ведь эта жизнь — твоя, а не соседки с пятого этажа или коллеги на работе. Они не проживут за тебя счастливую и полную радости жизни. Поэтому решать, нужны ли тебе отношения и любовь — должен(-а) ты.

Как найти любовь в 50+ лет

Чтобы начать искать свою любовь в 30, 57 или 102 года, нужно к этому подготовиться и осознать, что тебе это действительно нужно. Если ты нуждаешься в тепле, искреннем собеседнике, любви, приятных эмоциях, а не распространенной манипуляции о стакане воды в старости.

Если самостоятельно обдумать все не получается, ты можешь поговорить с родными, близким другом или подругой, наконец с психологом. Психологи часто открывают нам вещи, которых мы не видим, поэтому узнать свои желания и ощущения можно и так.

Кроме этого не забывай, что люди тянутся к интересным людям. А чтобы быть таким человеком нужно постоянно развиваться и не стоять на одном месте. К примеру, ты можешь читать новые книги разных жанров, записаться на новое хобби, посещать выставки, другие культурные события.

На саморазвитие влияет и активный образ жизни. Посещай различные мероприятия с друзьями или наедине, интересные фестивали, другие события, на которых бывать никогда не приходилось, путешествуй и уделяй время здоровью.

Периодически анализируй свои ощущения, желания и планы. Это полезно, можно завести специальный дневник или мудборд, чтобы отслеживать сознательные и подсознательные желания. Кстати, как сделать мудборд, мы рассказывали раньше.

Также не забывай, что люди могут не соответствовать твоим ожиданиям, и это норма. Если ты не помнишь, когда в последний раз приходилось знакомиться с людьми, следует вспомнить несколько вещей:

Люди могут быть разными, это не значит, что они “плохие”. Первое впечатление не всегда получается приятным. Не стоит пытаться создать ошибочное впечатление или быть тем(-ой), кем ты не являешься. Расскажи собеседнику цель твоего знакомства, скажи, что ищешь свою любовь. Не убеждай себя, что первый(-ая), кто встретится тебе, станет любовью всей жизни. Это не обязательно может быть так, ведь не всем везет с первого раза.

Познакомиться со второй половинкой можно где угодно и в любое время, однако увеличить шансы можно в местах по интересам или в специальных приложениях, где будут такие же люди, которые ищут любовь и тепло. Присмотреться можно к следующим местам:

онлайн знакомства — приложения для поиска пары или друзей;

быстрые свидания. Это организованные встречи по 5-10 минут в кафе или других местах, где за час ты сможешь пообщаться со многими людьми противоположного пола;

по интересам (например, на курсах английского или занятиях пилатесом);

на культурных мероприятиях — в театре, кино, клубе, танцах;

в театре, кино, клубе, танцах; на работе;

в других местах, например в парке или во время прогулки с собакой.

Если сидеть дома и ждать, что мужчина/женщина твоей мечты окажется у тебя случайно, свою любовь можно не найти. Гораздо лучше проводить время интересно и знакомиться с новыми людьми.

В любом случае, если знакомство или общение с человеком не удалось, это новый опыт и эмоции, которые ты сможешь использовать в будущем и знать, какие люди тебе не подходят, не повторять ошибок и так далее.

Как правильно знакомиться с другими людьми

Знакомство — это первое впечатление от человека. Часто от него зависит, будем ли общаться мы или другой человек с нами. Иногда первое впечатление бывает ложным, ведь люди переживают, что-то может пойти не по плану и тому подобное.

Простые советы, как правильно познакомиться с другим человеком, чтобы оставить приятное и вежливое впечатление:

Подходи к человеку или встречай его с улыбкой. Она должна быть искренней, а не притворной. Относись открыто и проявляй неподдельное любопытство. Неискреннее отношение и наигранные эмоции очень чувствуются даже посторонним людям. Поддерживай контакт глазами. Это поможет показать, что ты заинтересован(-а) в общении и будет вежливо с твоей стороны. Назови имя, спроси собеседника, скажи, что тебе приятно познакомиться. После этого можно расспросить о хобби, интересах или о чем-нибудь другом. Так ты сможешь найти общие темы, чтобы продолжать общение. Веди беседу. Если собеседнику и тебе нравится общаться и знакомство друг с другом в целом, активно слушай, поддерживай беседу. Можно рассказать больше о себе и поинтересоваться жизнью собеседника. Однако не касайся личных или интимных тем. Не оценивай человека по первому впечатлению. Помни, что от волнения или других событий человек может не раскрыться или сделать это не с лучшей стороны. Поэтому не отсеивай собеседника после первых минут общения.

Предвзятое отношение к собеседнику, конечно, может быть проявлением осторожности и желания не встретить мошенника или неискреннего человека, но иногда нужно просто дать себе или другому человеку шанс, не отказываться от новых эмоций и опыта.

В то же время не будь слишком напористым(-ой). Звать к себе в гости, в кино или другое место после первых 10 минут знакомства — не очень тактично и комфортно для другого человека. Конечно, все очень индивидуально. Но чтобы продолжить приятное общение, можно остановиться на варианте прогулки в парке или кофе.

Во всяком случае, ты достоин(-а) любви в 18, 40, 100 лет. Помни, никто не может ограничивать тебя в чувствах и желании иметь свою половинку, а также никто вместо тебя не проживет твою счастливую жизнь. Поэтому бери ее в свои руки, ведь любить — никогда не поздно.

Раньше мы рассказывали, как воспринимать себя в любом возрасте.

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