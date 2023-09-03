Глоток энергии и чувств! Как не стесняться себя и найти любовь людям 50+

“Ты уже старый(-ая) для любви!” или “Тебе лучше внуков нянчить или решать кроссворды”. Если ты услышал(-а) такое в свою сторону — беги от этих людей. В нашем материале мы подробно рассказываем, как найти свою любовь в любом возрасте и почему не стоит этого стесняться.
Ты узнаешь в материале о следующем:
Отказывать себе в настоящих и искренних эмоциях — неправильно. Однако многие факторы сегодня влияют на нас и наше желание что-либо делать или даже искать любовь.
Это могут быть стереотипы, что “людям за 40 или 50 лет пора нянчить внуков”, а не думать о себе и собственных чувствах. Или ряд подобных, эйджистских и ограничивающих наши права и желания.
Сегодня, к счастью, нет определенного возраста, когда любовь становится постыдной, неприемлемой или какой-то другой, с отрицательной окраской. Поэтому искать ее может кто угодно и когда угодно. С другой стороны, есть только мнение общества, которое может подавлять и разочаровывать.
Задай себе логичный вопрос: почему ты должен(-а) отказываться от своего счастья, положительных эмоций, любви, искреннего собеседника и человека, которому ты интересен(-а)? Тем более если это мнение посторонних людей, которые никоим образом не влияют на твою жизнь.
Ведь любовь — это природное чувство людей, которое может стать мощным стимулом или желанием жить в сложные моменты. Это многогранное чувство, над которым трудятся оба в паре.
Ведь любовь — это природное чувство людей, которое может стать мощным стимулом или желанием жить в сложные моменты. Это многогранное чувство, над которым трудятся оба в паре.
Фото: Pexels
Да, конечно, чтобы не романтизировать это чувство и не приписывать его потребность всем людям на планете, нужно знать, что в нем нуждается не каждый из нас. Иногда любовь может быть болезненной, иметь неприятные аспекты и ранить.
Гнаться за любовью, если не чувствуешь, что хочешь этого, точно не следует. Это ведь станет действиями, которые называют “для галочки”, а не настоящими и искренними чувствами. К тому же это обман открывшегося тебе партнера.
Но если ты чувствуешь, что готов(-а) и хочешь этого, почему бы не найти свою любовь? Многие стыдятся этого, говорят, что это дело для молодежи, и таким образом обрекают себя на одиночество.
Любовь дарит человеку чувство счастья, уменьшение уровня стресса, возможность выделить важное в этой жизни. Кроме этого, это моральный и личный рост.
Иногда люди закрываются от чувств и попыток познакомиться с другими из-за предыдущего неудачного опыта в отношениях. Они боятся, что все может повториться, стать еще хуже, или боли, которую уже пережили.
Помочь себе можно путем консультации с психологом, который подскажет, как найти глубинную причину страха, работать с собственными эмоциями и личными границами, проанализировать отношения и опыт, который ты получил(-а).
После этого ты сможешь понять свои потребности и переживания, желания, ошибки и другое. А также осознать, что ты заслуживаешь любви и достойного обращения, здоровых отношений. Ты придешь к пониманию, что есть два варианта: либо дать шанс себе и новым людям в жизни, либо никогда не открыться другим и, возможно, упустить шанс на любовь.
Предыдущий негативный опыт не должен перечеркивать твое будущее. Отпусти этот этап своей жизни и дай возможность новым людям подарить тебе позитив.
Предыдущий негативный опыт не должен перечеркивать твое будущее. Отпусти этот этап своей жизни и дай возможность новым людям подарить тебе позитив.
Не разрешай другим людям ограничивать тебя в собственных чувствах или стремлениях. Ведь эта жизнь — твоя, а не соседки с пятого этажа или коллеги на работе. Они не проживут за тебя счастливую и полную радости жизни. Поэтому решать, нужны ли тебе отношения и любовь — должен(-а) ты.
Чтобы начать искать свою любовь в 30, 57 или 102 года, нужно к этому подготовиться и осознать, что тебе это действительно нужно. Если ты нуждаешься в тепле, искреннем собеседнике, любви, приятных эмоциях, а не распространенной манипуляции о стакане воды в старости.
Если самостоятельно обдумать все не получается, ты можешь поговорить с родными, близким другом или подругой, наконец с психологом. Психологи часто открывают нам вещи, которых мы не видим, поэтому узнать свои желания и ощущения можно и так.
Кроме этого не забывай, что люди тянутся к интересным людям. А чтобы быть таким человеком нужно постоянно развиваться и не стоять на одном месте. К примеру, ты можешь читать новые книги разных жанров, записаться на новое хобби, посещать выставки, другие культурные события.
На саморазвитие влияет и активный образ жизни. Посещай различные мероприятия с друзьями или наедине, интересные фестивали, другие события, на которых бывать никогда не приходилось, путешествуй и уделяй время здоровью.
Периодически анализируй свои ощущения, желания и планы. Это полезно, можно завести специальный дневник или мудборд, чтобы отслеживать сознательные и подсознательные желания. Кстати, как сделать мудборд, мы рассказывали раньше.
Также не забывай, что люди могут не соответствовать твоим ожиданиям, и это норма. Если ты не помнишь, когда в последний раз приходилось знакомиться с людьми, следует вспомнить несколько вещей:
Познакомиться со второй половинкой можно где угодно и в любое время, однако увеличить шансы можно в местах по интересам или в специальных приложениях, где будут такие же люди, которые ищут любовь и тепло. Присмотреться можно к следующим местам:
Если сидеть дома и ждать, что мужчина/женщина твоей мечты окажется у тебя случайно, свою любовь можно не найти. Гораздо лучше проводить время интересно и знакомиться с новыми людьми.
В любом случае, если знакомство или общение с человеком не удалось, это новый опыт и эмоции, которые ты сможешь использовать в будущем и знать, какие люди тебе не подходят, не повторять ошибок и так далее.
Знакомство — это первое впечатление от человека. Часто от него зависит, будем ли общаться мы или другой человек с нами. Иногда первое впечатление бывает ложным, ведь люди переживают, что-то может пойти не по плану и тому подобное.
Простые советы, как правильно познакомиться с другим человеком, чтобы оставить приятное и вежливое впечатление:
Предвзятое отношение к собеседнику, конечно, может быть проявлением осторожности и желания не встретить мошенника или неискреннего человека, но иногда нужно просто дать себе или другому человеку шанс, не отказываться от новых эмоций и опыта.
В то же время не будь слишком напористым(-ой). Звать к себе в гости, в кино или другое место после первых 10 минут знакомства — не очень тактично и комфортно для другого человека. Конечно, все очень индивидуально. Но чтобы продолжить приятное общение, можно остановиться на варианте прогулки в парке или кофе.
Во всяком случае, ты достоин(-а) любви в 18, 40, 100 лет. Помни, никто не может ограничивать тебя в чувствах и желании иметь свою половинку, а также никто вместо тебя не проживет твою счастливую жизнь. Поэтому бери ее в свои руки, ведь любить — никогда не поздно.
Раньше мы рассказывали, как воспринимать себя в любом возрасте.
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