Не позволяй тревоге завладеть тобой — как родным военных заботиться о своем психическом состоянии

Война разъединила сотни тысяч украинских семей. Пока муж или жена защищает страну на фронте, дома его/ее ждут близкие.

Им в тылу также эмоционально сложно пережить время, пока военные вдали от дома. Ведь страх потери и тревожные мысли постоянно преследуют людей.

Говорить о полноценной жизни в таких условиях сложно, однако есть способы держаться и поддерживать других. Семейный психолог Оксана Осипчук рассказала изданию Армия.Inform, как родным военных заботиться о себе.

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Лучше всего помогают адаптироваться к новой реальности обычные бытовые дела, убеждена Осипчук.

Например, уровень стресса снижают:

Поддержание режима дня — всегда засыпай и просыпайся в одно и то же время.

— всегда засыпай и просыпайся в одно и то же время. Внимание к рациону и водному балансу — держи возле себя стакан воды комнатной температуры и пей маленькими глотками. Переведи фокус на заботу о своем теле, а не на деструктивные мысли.

— держи возле себя стакан воды комнатной температуры и пей маленькими глотками. Переведи фокус на заботу о своем теле, а не на деструктивные мысли. Прогулки на свежем воздухе — каждый день гуляй в течение одного часа в спокойном темпе.

— каждый день гуляй в течение одного часа в спокойном темпе. Физическая активность — легкая гимнастика и утренние упражнения отлично снимают стресс и успокаивают.

— легкая гимнастика и утренние упражнения отлично снимают стресс и успокаивают. Регулярные объятия — хотя бы несколько раз в день обнимай детей, близких или друзей.

— хотя бы несколько раз в день обнимай детей, близких или друзей. Занятия хобби и приятными делами — это может быть искусство, уход за животными, волонтерство и т.д.

— это может быть искусство, уход за животными, волонтерство и т.д. Посещение психолога или групп поддержки — сообщество людей, оказавшихся в такой же ситуации, дает понимание, что ты не остаешься один на один со своими проблемами и переживаниями.

Больше всего людей держит в любых жизненных ситуациях надежда. Именно она дает смысл жизни и убеждает, что близкий человек обязательно вернется домой.

Когда появляются тревожные мысли о будущем, то следует всегда помнить, что в этот момент мой партнер живет, так что стоит и себе жить с положительными мыслями и надеждой на лучшее.

Если руки опускаются и ничего не хочется, то можно начать с небольшого приятного дела, которое будет напоминать тебе о мирной спокойной жизни. Это поможет сконцентрироваться на хорошем и почувствовать небольшую победу над собой.

Например, возобнови ежедневные ритуалы, которые у тебя были до войны, выполняй приятные домашние дела, фокусируйся на воспитании детей и в целом делай то, что дарит хотя бы маленький эмоциональный подъем.

Как помочь другим членам семьи

Часто военных ждет вся семья — жена/муж, дети, братья/сестры, пожилые родители. И здесь важно, чтобы близкие не закрывались каждый в своей ракушке переживаний, а были открытыми и поддерживали друг друга.

Психолог советует просто быть рядом с родными и пытаться чувствовать их потребности. Даже элементарная забота о быте и комфорте человека уже существенно облегчит его самочувствие.

Несмотря на то, что мы накапливаем все больше эмоций (в частности, негативных), не стоит выплескивать их на семью. А если уж конфликт случился, то не нагружай военного домашними неприятными событиями.

Ведь там, на фронте, человек хочет чувствовать, что его семья в тылу в спокойствии и безопасности. Именно за это он и борется на передовой. Так что в разговоре с защитником(-цей) фокусируйся на положительных теплых моментах вместо того, чтобы переносить на родных негатив из бытовых споров.

Только с верой, надеждой и любовью можно пережить этот сложный период и дождаться самых дорогих с фронта.

Во время войны не всегда удается организовать конструктивный диалог с родными из-за психологического напряжения.

Поэтому следует учиться экологически выплескивать накопившийся внутри негатив. Читай, как справиться с эмоциями.

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