Не дозволяй тривозі заволодівати тобою — як рідним військових дбати про свій психічний стан

Війна розділила сотні тисяч українських родин. Поки чоловік чи жінка захищає країну на фронті, вдома на нього/неї чекають близькі.

Їм у тилу також емоційно складно пережити час, поки військові далеко від дому. Адже страх втрати та тривожні думки постійно переслідують людей.

Говорити про повноцінне життя в таких умовах складно, однак усе ж є способи триматись та підтримувати інших. Сімейна психологиня Оксана Осипчук розповіла виданню Армія.Inform, як рідним військових дбати про себе.

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Найкраще допомагають адаптуватись до нової реальності звичайні побутові справи, переконана Осипчук.

Наприклад, рівень стресу знижують:

Підтримання режиму дня — завжди засинай та прокидайся в один і той самий час.

— завжди засинай та прокидайся в один і той самий час. Увага до раціону та водного балансу — тримай біля себе склянку води кімнатної температури та пий маленькими ковточками. Переведи фокус на турботу про своє тіло, а не на деструктивні думки.

— тримай біля себе склянку води кімнатної температури та пий маленькими ковточками. Переведи фокус на турботу про своє тіло, а не на деструктивні думки. Прогулянки на свіжому повітрі — кожного дня гуляй упродовж однієї години в спокійному темпі.

— кожного дня гуляй упродовж однієї години в спокійному темпі. Фізична активність — легка гімнастика та ранкові вправи чудово знімають стрес та заспокоюють.

— легка гімнастика та ранкові вправи чудово знімають стрес та заспокоюють. Регулярні обійми — хоча б кілька разів на день обнімай дітей, близьких чи друзів.

— хоча б кілька разів на день обнімай дітей, близьких чи друзів. Заняття хобі та приємними справами — це може бути мистецтво, догляд за тваринами, волонтерство тощо.

— це може бути мистецтво, догляд за тваринами, волонтерство тощо. Відвідування психолога або груп підтримки — спільнота людей, які опинились у такій самій ситуації, дає розуміння, що ти не залишаєшся сам на сам зі своїми проблемами та переживаннями.

Найбільше людей тримає в будь-яких життєвих ситуаціях надія. Саме вона дає сенс життю та переконує в тому, що близька людина обов’язково повернеться додому.

Коли з’являються тривожні думки про майбутнє, то варто завжди пам’ятати, що в цю мить мій партнер(-ка) живе, тож варто і собі жити з позитивними думками та надією на краще.

Якщо руки опускаються й нічого не хочеться, то можна почати з дрібної приємної справи, яка нагадуватиме тобі про мирне спокійне життя. Це допоможе сконцентруватись на хорошому та відчути невеличку перемогу над собою.

Наприклад, віднови щоденні ритуали, які в тебе були до війни, виконуй приємні домашні справи, фокусуйся на вихованні дітей і загалом роби те, що дарує бодай маленьке емоційне піднесення.

Як допомогти іншим членам родини

Часто на військових чекає вся родина — дружина/чоловік, діти, брати/сестри, літні батьки. І тут важливо, щоб близькі не закривались кожен у своїй мушлі переживань, а були відкритими та підтримували одне одного.

Психологиня радить просто бути поруч з рідними та намагатись відчувати їхні потреби. Навіть елементарна турбота про побут та комфорт людини вже суттєво полегшить її самопочуття.

Попри те, що ми накопичуємо все більше емоцій (зокрема негативних), не варто виплескувати їх на родину. А якщо вже конфлікт трапився, то не навантажуй військового(-у) домашніми неприємними подіями.

Адже там, на фронті, людина хоче відчувати, що її родина в тилу в спокої та безпеці. Саме за це вона й бореться на передовій. Тож у розмові з захисником(-цею) фокусуйся на позитивних теплих моментах замість того, щоб переносити на рідних негатив з побутових суперечок.

Тільки з вірою, надією і любов’ю можна пережити цей складний період та дочекатись найдорожчих з фронту.

Під час війни не завжди вдається організувати конструктивний діалог з рідними через психологічну напругу.

Тому варто вчитись екологічно виплескувати негатив, що накопичився всередині. Читай, як впоратись з емоціями.

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