Емоції беруть гору? Прості правила, як прожити їх конструктивно, щоб не посваритися з близькими

Ми накопичуємо всередині себе дедалі більше емоцій. Сум, гнів, біль, безвихідь. Інколи хочеться закритися в собі, мов равлик, щоб ніхто не чіпав. Рідні чи друзі хочуть допомогти, але не завжди виходить конструктивний діалог через напругу емоцій.

Треба вміти керувати своїми емоціями та екологічно виплескувати негатив, що накопичився всередині. Це допоможе уникнути непорозумінь та сварок з близькими. Психологиня Алла Клименко розповіла для Elle, як проживати свої емоції конструктивно.

Як опановувати свої емоції

Дозволь собі відчувати

Психологиня запевняє, що не треба забороняти собі злитися, сумувати та пригнічувати емоції. Не треба змушувати себе бути сильним(-ою), коли немає жодних сил на це.

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Це не означає зайняти позицію жертви, це дозволяє бути чесним(-ою) з собою. Дослідження показують, що досить визнати та визначити емоцію, щоб її інтенсивність знизилася на 50%.

Промовляй свої почуття вголос

Це можна робити самостійно чи попросити допомоги у близької людини, яка зможе вислухати. Треба говорити прямо, що відчуваєш: “Я відчуваю страх, гнів та смуток”.

Записуй свої почуття

Ти можеш записати свої почуття на папері чи зобразити їх за допомогою малюнка. Візьми чистий аркуш паперу та пиши все, що проживаєш зараз. Ти можеш засікти час і подивитися, скільки тобі знадобиться, щоб впоратися з емоціями.

Кричи

Коли ми нервуємо, злимося і сваримося з людьми — ми кричимо. Крик допомагає вивільнити емоції. Тож ця техніка дуже дієва.

Суть техніки криком полягає у тому, щоб викричати усі негативні емоції.

Але, звісно, постарайся не налякати сусідів. Краще це робити у менш людному місці.

Спорт, танець, масаж

Впоратися з емоціями допомагає робота з тілом. Можна зробити самомасаж або попросити членів родини. Спорт допомагає направити негативні емоції у правильному напрямку. А танець може поліпшити настрій, особливо якщо грає улюблена пісня.

Дихальні техніки

Дихальні техніки допомагають заспокоїтися та очистити розум. Використовуй техніку Дихання по квадрату або Видих полегшення.

Дихання по квадрату

Треба дихати у такому порядку: вдих / затримка дихання / видих / затримка дихання. Усі дії однакові за тривалістю, наприклад: на чотири рахунки вдих, на чотири — затримка, на чотири — видих, на чотири — затримка, і так по колу.

Видих полегшення

Згадай, як ти видихаєш, коли розв’язав(-ла) нарешті проблему: “Фу-у-у-ух!”Спробуй так видихати з полегшенням протягом однієї – двох хвилин.

Душ

Щоразу, приймаючи душ, уявляй, як змиваєш із себе всю тяжкість та біль, який накопичив(-ла). Допомагай собі руками відчиститися від почуттів та емоцій, які вже готовий(-а) відпустити.

Контролювати свої емоції можуть допомогти нові звички. Раніше ми розповідали, як правильно вести щоденник емоцій.

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