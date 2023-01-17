Эмоции берут верх? Простые правила, как прожить их конструктивно, чтобы не ссориться с близкими

Мы накапливаем в себе все больше эмоций. Грусть, гнев, боль, безысходность. Иногда хочется закрыться в себе, как улитка, чтобы тебя никто не трогал. Родные или друзья хотят помочь, но не всегда получается конструктивный диалог из-за накала эмоций.

Надо уметь управлять своими эмоциями и экологически выплескивать накопившийся внутри негатив. Это поможет избежать недоразумений и ссор с близкими. Психолог Алла Клименко рассказала для Elle, как проживать свои эмоции конструктивно.

Как овладевать своими эмоциями

Позволь себе чувствовать

Психолог уверяет, что не нужно запрещать себе злиться, грустить и подавлять эмоции. Не нужно заставлять себя быть сильным(-ой), когда нет никаких сил на это.

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Это не означает занять позицию жертвы, это позволяет быть честным(-ой) с собой. Исследования показывают, что достаточно признать и определить эмоцию, чтобы ее интенсивность снизилась на 50%.

Говори о чувствах вслух

Это можно делать самостоятельно или попросить помощи у близкого человека, который сможет выслушать. Надо говорить прямо, что чувствуешь: “Я чувствую страх, гнев и уныние”.

Записывай свои чувства

Ты можешь записать свои чувства на бумаге или изобразить их с помощью рисунка. Возьми чистый лист бумаги и пиши все, что сейчас проживаешь. Ты можешь засечь время и посмотреть, сколько тебе понадобится, чтобы справиться с эмоциями.

Кричи

Когда мы нервничаем, злимся и ссоримся с людьми — мы кричим. Крик помогает освободить эмоции. Так что эта техника очень действенна.

Суть техники криком состоит в том, чтобы выкрикивать все негативные эмоции.

Но, конечно, постарайся не испугать соседей. Лучше это делать в менее людном месте.

Спорт, танец, массаж

Справиться с эмоциями помогает работа с телом. Можно сделать самомассаж или попросить членов семьи. Спорт помогает направить отрицательные эмоции в правильном направлении. А танец может поднять настроение, особенно если играет любимая песня.

Дыхательные техники

Дыхательные техники помогают успокоиться и очистить разум. Используй технику Дыхание по квадрату или Выдох облегчения.

Дыхание по квадрату

Нужно дышать в следующем порядке: дыхание / задержка дыхания / выдох / задержка дыхания. Все действия одинаковы по продолжительности, например: на четыре счета вдох, на четыре — задержка, на четыре — выдох, на четыре — задержка, и так по кругу.

Выдох облегчения

Вспомни, как ты выдыхаешь, когда решил(-а) наконец-то проблему: “Фу-у-у-ух!” Попробуй так выдыхать с облегчением в течение одной – двух минут.

Душ

Каждый раз, принимая душ, представляй, как смываешь с себя всю накопившуюся тяжесть и боль. Помогай себе руками отчиститься от чувств и эмоций, которые ты уже готов(-а) отпустить.

Контролировать свои эмоции могут помочь новые привычки. Ранее мы рассказывали, как правильно вести дневник эмоций.

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