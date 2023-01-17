Психология

Эмоции берут верх? Простые правила, как прожить их конструктивно, чтобы не ссориться с близкими

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 января 2023, 23:00
Як впоратися з емоціями: поради психологині
Фото: Pexels

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