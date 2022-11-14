Окутать теплом можно даже на расстоянии! Как сохранить отношения с военными, которые сейчас на фронте

Война разлучила тысячи семейных пар. Кто-то пошел на фронт с оружием в руках, а кто-то остался дома или уехал в безопасный регион. Бывает и такое, что супруги военные служат в разных подразделениях и не видятся.
В конце концов, какой бы ни была причина разлуки, любимым приходится мириться с расстоянием и поддерживать огонек в своих отношениях.
Простыми словами, как быть людям, чьи партнеры сейчас защищают Украину на фронте.
Если твой партнер на фронте, то самое главное — демонстрировать, что ты любишь и думаешь о нем (ней). Это даст дополнительную мотивацию жить и качественно выполнять свою работу.
Чтобы любимый(-ая) почувствовал(-а), что делает все правильно, расскажи ему (ей) о своих буднях в тылу. Несмотря на войну, жизнь продолжается, а значит, есть ради кого и чего возвращаться домой.
Вот несколько советов от психолога, как пережить разлуку, пока партнер на войне:
Даже во время разлуки не стоит забывать о личном, ведь интим — одна из составляющих здоровых отношений. Читай советы психолога, как сохранить интимную жизнь на расстоянии во время войны.
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