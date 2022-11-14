Окутать теплом можно даже на расстоянии! Как сохранить отношения с военными, которые сейчас на фронте

Война разлучила тысячи семейных пар. Кто-то пошел на фронт с оружием в руках, а кто-то остался дома или уехал в безопасный регион. Бывает и такое, что супруги военные служат в разных подразделениях и не видятся.

В конце концов, какой бы ни была причина разлуки, любимым приходится мириться с расстоянием и поддерживать огонек в своих отношениях.

Простыми словами, как быть людям, чьи партнеры сейчас защищают Украину на фронте.

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Если твой партнер на фронте, то самое главное — демонстрировать, что ты любишь и думаешь о нем (ней). Это даст дополнительную мотивацию жить и качественно выполнять свою работу.

Чтобы любимый(-ая) почувствовал(-а), что делает все правильно, расскажи ему (ей) о своих буднях в тылу. Несмотря на войну, жизнь продолжается, а значит, есть ради кого и чего возвращаться домой.

Вот несколько советов от психолога, как пережить разлуку, пока партнер на войне:

говори о своих чувствах в моменте и принимай знаки внимания от любимого(-й);

перед тем, как что-то сказать, подумай, подарят ли твои слова человеку чувство важности для тебя;

не бойся говорить о своей усталости, истощении или дискомфорте. Часто другие люди в этом не виноваты, но они могут воспринять изменение твоего поведения именно так. Поэтому расскажи, что тебя беспокоит, чтобы избежать недоразумений;

если замечаешь безразличие во взгляде партнера, в разговорах есть длинные паузы, то это знаки, что вам нужно поговорить о проблемах, причинах и возможных вариантах их решения;

вместе вспоминайте хорошие моменты прошлого и стройте планы на будущее;

присылай любимому(-ой) смешные для вас обоих мемы;

заранее договаривайся о встречах по видеосвязи или звонках;

ориентируйся на общие интересы — рассказывай, что интересного с тобой случилось за день, что ты узнал(-а) нового.

Даже во время разлуки не стоит забывать о личном, ведь интим — одна из составляющих здоровых отношений. Читай советы психолога, как сохранить интимную жизнь на расстоянии во время войны.

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