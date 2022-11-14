Сімейні стосунки

Огорнути теплом можна навіть на відстані! Як зберегти стосунки з військовими, які зараз на фронті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Листопада 2022, 09:00
Як зберегти стосунки на відстані, якщо твій партнер на фронті
Фото: Pexels

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