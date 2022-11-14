Огорнути теплом можна навіть на відстані! Як зберегти стосунки з військовими, які зараз на фронті

Війна розлучила тисячі сімейних пар. Хтось пішов на фронт зі зброєю в руках, а хтось залишився вдома або виїхав у безпечний регіон. Буває й таке, що подружжя військових служить у різних підрозділах та не бачиться.

Зрештою, якою б не була причина розлуки, коханим доводиться миритись з відстанню та підтримувати вогник у своїх стосунках.

Психологиня Софія Терлез і письменник Марк Лівін розібрались в подкасті Простими словами, як бути людям, чиї партнери зараз захищають Україну на фронті.

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Якщо твій партнер(-ка) на фронті, то найголовніше — демонструвати, що ти кохаєш і думаєш про нього (неї). Це дасть додаткову мотивацію жити та якісно виконувати свою роботу.

Щоб коханий(-а) відчув(-ла), що робить усе правильно, розкажи йому (їй) про свої будні в тилу. Попри війну життя триває, а отже є заради кого й чого повертатись додому.

Ось кілька порад від психологині, як пережити розлуку, поки партнер(-ка) на війні: