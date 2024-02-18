Ключ к успеху — доверие! Здоровые сексуальные отношения: как их строить и почему это важно

Активное согласие и коммуникация между партнерами — тема не для шуток, а активной проработки среди украинцев. Ведь здоровые сексуальные отношения не убивают страсть, сознательное обсуждение тех или иных тем общего интимного улучшает качество как сексуальной жизни, так и самочувствия в целом.

Семейный врач Дарья Дмитриевская изданию Бережи себе рассказала о правилах безопасного и нравственного сексуального взаимодействия между людьми. Какие обязательные атрибуты здоровых сексуальных отношений, почему так важно обсуждать тему секса и как создать комфортную атмосферу между влюбленными людьми, где все получают удовольствие — мы делимся с тобой дальше.

Здоровые сексуальные отношения: что это и как построить

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, как следует налаживать здоровую коммуникацию между взрослыми людьми, которые хотят быть друг с другом и способны дать согласие на секс.

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Она подчеркивает очевидную необходимость здоровых сексуальных отношений: ведь между людьми, которые готовы и умеют говорить о вещах, что их не устраивают, или смело заявляют о собственных потребностях в сексуальном опыте, в целом имеют более доверительные отношения друг с другом и высшее качество интимной жизни.

— Прикрытие волнения наигранной сексапильностью нередко приводит к неудобным ситуациям, симулированию удовольствия, страху близости в целом. А проговаривать и предлагать варианты взаимодействия — это комплекс навыков.

По словам семейного врача, важно также не только предлагать что-либо, но и отказывать, если такого действия сейчас не хочется. Иначе секс станет травматическим для одного из партнеров, а для другого — актом изнасилования, которого они на самом деле не хотели совершать.

Итак, первое, что нужно делать всем — давать активное согласие или активный отказ, а также открыто предлагать взаимодействие и слушать ответ партнера.

Предлагать можно так: Хочешь ли ты заняться сексом?, Я хочу нежного секса. Что ты думаешь об этом?

Если же секс предлагают тебе, но сил или желания на это у тебя сейчас нет, отказать можно так:

я не хочу делать этого сейчас, потому что плохо себя чувствую;

я беспокоюсь и не могу сосредоточиться на тебе в этот момент;

именно сейчас я хочу объятий/разговоров/посмотреть сериал;

мне бы хотелось не нежного, а страстного/жесткого секса;

мое либидо сейчас низкое.

Как говорить с партнером о сексуальных желаниях и нежеланиях

Семейный врач Дарья Дмитриевская также обратила внимание на другие аспекты сексуальной жизни человека, которые следует проговаривать и изучать с любимыми. Особенно в контексте наработки полного доверия и откровенности.

Например, следующим шагом после активного согласия на секс может быть предложение новых практик.

— Это требует определенной степени открытости с собой, знания названий и определений и отсутствия стыда. Часто это сложно для тех, кого воспитали в традиции “скромности”, что на самом деле культивирует осуждение за любые проявления телесности, в то же время — терпящее насилие.

Большинство из нас (и преимущественно женщин) учили, что хотеть секса, тем более секса более разнообразного, чем простые поступательные движения в миссионерской позе для зачатия, — это плохо и грязно, — отмечает врач.

Она также отмечает: плохо и грязно — это о желании секса с теми, кто не может осознанно дать согласие.

— А это дети, животные, мертвецы, а еще люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без сознания или имеющие определенные виды психических состояний или нарушений, которые частично или полностью не имеют способности понимать, что происходит, и адекватно реагировать.

Все остальное, что происходит между двумя совершеннолетними, сознательными людьми с активным осознанным согласием — это вполне нормально и не стыдно.

Если же на свое предложение ты слышишь или видишь осуждение, нужно задуматься, стоит ли продолжать отношения с этим человеком. Ведь, как отмечает Дарья Дмитриевская, стыд является инструментом контроля и манипуляции чувством вины.

Или признаком комплексов, которые можно и нужно прорабатывать.

Не стыдно говорить о мастурбации, а также практиковать ее, если тебе хочется. Мастурбация — это не измена, ее невозможно приравнять к сексу, это отдельная практика познания себя, своего тела и желаний.

Как построить доверие в сексе: советы врача

Можно также собрать отдельный список того, что может углубить доверие между партнерами в сексуальных практиках.

Проявление нежности и внимательности — это касается и нежного секса, и практик БДСМ, которые требуют ее особенно сильно. Если чувствуешь любой дискомфорт на любом этапе — останови это. Отказ от секса возможен и нужен даже если еще несколько минут назад все этого хотели, но в какой-то момент кто-то из партнеров почувствовал дискомфорт. Если речь идет о новых практиках, которые могут приносить боль или дискомфорт, обязательно договоритесь о стоп-слове и соблюдайте договоренности об остановке процесса, если это слово произносится. Не забывай о взаимодействии после секса: объятия, поцелуи, разговоры и общая гигиена — которая также чрезвычайно важна в этом процессе, — это забота, что улучшит отношения.

Раньше мы рассказывали тебе, почему после секса могут возникать слезы и другие негативные ощущения и что этому может помочь.

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