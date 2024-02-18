Ключ к успеху — доверие! Здоровые сексуальные отношения: как их строить и почему это важно

Активное согласие и коммуникация между партнерами — тема не для шуток, а активной проработки среди украинцев. Ведь здоровые сексуальные отношения не убивают страсть, сознательное обсуждение тех или иных тем общего интимного улучшает качество как сексуальной жизни, так и самочувствия в целом.
Семейный врач Дарья Дмитриевская изданию Бережи себе рассказала о правилах безопасного и нравственного сексуального взаимодействия между людьми. Какие обязательные атрибуты здоровых сексуальных отношений, почему так важно обсуждать тему секса и как создать комфортную атмосферу между влюбленными людьми, где все получают удовольствие — мы делимся с тобой дальше.
Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, как следует налаживать здоровую коммуникацию между взрослыми людьми, которые хотят быть друг с другом и способны дать согласие на секс.
Она подчеркивает очевидную необходимость здоровых сексуальных отношений: ведь между людьми, которые готовы и умеют говорить о вещах, что их не устраивают, или смело заявляют о собственных потребностях в сексуальном опыте, в целом имеют более доверительные отношения друг с другом и высшее качество интимной жизни.
— Прикрытие волнения наигранной сексапильностью нередко приводит к неудобным ситуациям, симулированию удовольствия, страху близости в целом. А проговаривать и предлагать варианты взаимодействия — это комплекс навыков.
По словам семейного врача, важно также не только предлагать что-либо, но и отказывать, если такого действия сейчас не хочется. Иначе секс станет травматическим для одного из партнеров, а для другого — актом изнасилования, которого они на самом деле не хотели совершать.
Итак, первое, что нужно делать всем — давать активное согласие или активный отказ, а также открыто предлагать взаимодействие и слушать ответ партнера.
Итак, первое, что нужно делать всем — давать активное согласие или активный отказ, а также открыто предлагать взаимодействие и слушать ответ партнера.
Предлагать можно так: Хочешь ли ты заняться сексом?, Я хочу нежного секса. Что ты думаешь об этом?
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Если же секс предлагают тебе, но сил или желания на это у тебя сейчас нет, отказать можно так:
Семейный врач Дарья Дмитриевская также обратила внимание на другие аспекты сексуальной жизни человека, которые следует проговаривать и изучать с любимыми. Особенно в контексте наработки полного доверия и откровенности.
Например, следующим шагом после активного согласия на секс может быть предложение новых практик.
Например, следующим шагом после активного согласия на секс может быть предложение новых практик.
— Это требует определенной степени открытости с собой, знания названий и определений и отсутствия стыда. Часто это сложно для тех, кого воспитали в традиции “скромности”, что на самом деле культивирует осуждение за любые проявления телесности, в то же время — терпящее насилие.
Большинство из нас (и преимущественно женщин) учили, что хотеть секса, тем более секса более разнообразного, чем простые поступательные движения в миссионерской позе для зачатия, — это плохо и грязно, — отмечает врач.
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Она также отмечает: плохо и грязно — это о желании секса с теми, кто не может осознанно дать согласие.
— А это дети, животные, мертвецы, а еще люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без сознания или имеющие определенные виды психических состояний или нарушений, которые частично или полностью не имеют способности понимать, что происходит, и адекватно реагировать.
Все остальное, что происходит между двумя совершеннолетними, сознательными людьми с активным осознанным согласием — это вполне нормально и не стыдно.
Все остальное, что происходит между двумя совершеннолетними, сознательными людьми с активным осознанным согласием — это вполне нормально и не стыдно.
Если же на свое предложение ты слышишь или видишь осуждение, нужно задуматься, стоит ли продолжать отношения с этим человеком. Ведь, как отмечает Дарья Дмитриевская, стыд является инструментом контроля и манипуляции чувством вины.
Или признаком комплексов, которые можно и нужно прорабатывать.
Не стыдно говорить о мастурбации, а также практиковать ее, если тебе хочется. Мастурбация — это не измена, ее невозможно приравнять к сексу, это отдельная практика познания себя, своего тела и желаний.
Можно также собрать отдельный список того, что может углубить доверие между партнерами в сексуальных практиках.
Раньше мы рассказывали тебе, почему после секса могут возникать слезы и другие негативные ощущения и что этому может помочь.
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