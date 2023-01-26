Начались трудности в отношениях с партнером? Какие изменения переживают пары из-за войны

Российско-украинская война не оставила равнодушным никого. Несомненно, она повлияла и на личные отношения. На фоне стресса украинские пары переживают сильные изменения, поскольку каждый по-своему реагирует на новости.

Это не значит, что все стало хуже, нет. Теперь просто по-другому, а иногда даже и лучше.

Психоаналитик Ольга Корбут рассказала об изменениях, которые переживают украинские пары из-за войны.

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Что стало лучше

Начнем с позитива. С начала полномасштабного вторжения украинцы почувствовали настоящую ценность семьи. К сожалению, на войне мы потеряли немало — как материально, так и эмоционально.

В то же время любовь к близким людям только усиливалась. Мы поняли, что нам есть что терять, и начали больше ценить свои семьи.

Также ссоры теперь кажутся не такими существенными.

Мы легко прощаем партнеру то, что раньше могло стать причиной конфликта, — объясняет психоаналитик.

Что стало хуже

Ты или твой партнер можете чувствовать, что все теряет смысл и хуже не будет. Поэтому зачем дальше откладывать разрыв, который кажется неизбежным?

Еще война может наталкивать на поступки, которых раньше боялись и остерегались по разным причинам. Перестают работать внутренние предохранители, например, “а что обо мне подумают?”, “а что скажут люди?”, “так не делается”.

Что стало по-другому

Многие женщины с начала полномасштабного вторжения выехали с детьми за границу. И там, без мужей, поняли, что могут быть одни. Им не страшно, им свободно и комфортно.

Оказывается, есть жизнь вне брака, и она не такая уж и ужасная, — рассказывает специалист проекта Психологическая поддержка.

А что относительно мужчин, которые остались одни на долгое время? Учитывая постоянную опасность и повышенный риск погибнуть, у них могут сработать инстинкты создавать новую жизнь и продолжать дальше свой род.

Теперь ты знаешь об изменениях, которые могли постигнуть ваши отношения в это непростое время. А еще мы рассказывали ранее о том, как сохранить тепло в паре во время войны

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